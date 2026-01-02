鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 21:40

Bernstein 分析師在最新報告中指出，在全球人工智慧相關需求持續不墜及供應受限的推動下，全球記憶體市場預計將持續獲得穩固支撐，並經歷一場創紀錄的價格上行周期，並將持續到 2026 年。

分析師們認為，記憶體定價動能正超越先前預期，預計價格上漲的步伐可能從 2025 年末加速至 2026 年初。

由於 AI 加速器的需求持續對先進封裝、邏輯晶圓和記憶體等關鍵投入造成壓力，市場對明年的能見度異常強勁。不過，分析師也提到對 AI 泡沫的擔憂依然存在。

高頻寬記憶體 (HBM) 仍是前景的核心支柱。Bernstein 預計，HBM 的出貨量將在 2026 年翻倍，定價大致保持穩定，並因產能緊張而支撐盈利能力。分析師預期，三星將在 HBM 市場中獲得市占率。

儘管預計價格動能將在 2026 年底，隨著資本支出增加和供應增加而趨於緩和，但分析師預計供需狀況將緩慢正常化，直至 2027 年，屆時由於持續的 AI 需求，價格和利潤率將保持在健康水準。

同時，報告也提醒，過高的記憶體價格，可能會對非 AI 終端市場造成壓力，為一些成熟節點領域帶來不利因素。

在此背景下，Bernstein 以需求強勁和價格漲幅超預期為由，上調了核心記憶體供應商的估值和目標價。他們維持了對三星電子、SK 海力士和美光三家公司的「優於大盤」評級，並指出近期現貨價格數據「尚未顯示出任何見頂的跡象」，這將支撐股價進一步上漲動能。