2026首波14檔ETF配息「紅包」來襲！ 00881配息率逼近16%最吸睛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-02 18:40

2026 年台灣股市開年即迎來 ETF 除息行情，為百萬投資人送上新春紅包 。根據最新統計，1 月共有 14 檔 ETF 準備除息，市場焦點集中在科技股 ETF 與市值型 ETF，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，以年化配息率 15.87% 奪冠。

2026首波ETF配息「紅包」來襲！14檔一表看 00881配息率逼近16%最吸睛。（圖: shutterstock）

科技股 ETF 延續去年的多頭氣勢，在配息與績效表現上均佔據榜單前列；而穩健的市值型 ETF 表現同樣不俗，其中具備「低價高息」特性的 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 憑藉高 CP 值成為小資族與存股族熱議的焦點 。

‌



在本波元月除息大秀中，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，年化配息率高達 15.87%，奪下本次配息王寶座 。群益半導體收益 (00927-TW) 與新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 也不遑多讓，年化配息率分別達 13.84% 與 12.71%，展現台灣半導體產業優異的獲利回饋能力 。回顧 2025 年表現，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 全年大漲 42.49%，績效位居首位，顯示 AI 浪潮持續推升台灣科技業在全球供應鏈的價值 。

市值型 ETF 則在科技股的激情中展現穩健成長力，國民 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 近一年總報酬率達 40.89%，表現與科技股旗鼓相當；元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 亦繳出 37.34% 的報酬 。值得關注的黑馬 FT 臺灣 Smart (00905-TW)，股價僅 17.65 元，是市值型中門檻最低的選擇，配息率 5.67% 且近一年總報酬達 32.01%，兼具成長與價格優勢 。

此外，高息 ETF 仍由元大高股息 (0056-TW) 以 9.36% 的配息率領軍，復華台灣科技優息 (00929-TW) 與元大台灣價值高息 (00940-TW) 也維持在 5.81% 至 6.6% 的水準 。

展望 2026 年，市場法人指出，儘管全球經濟仍有挑戰，但台灣科技產業在 AI 與電動車應用的帶動下，後市依然看好 。理財專家建議投資人可採用「啞鈴式配置」策略，以元大台灣 50 (0050-TW) 或 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 等市值型 ETF 作為核心部位追求穩健成長，衛星部位則搭配國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 等科技 ETF 掌握產業爆發力，並輔以高息 ETF 建立穩定現金流，構建攻守兼備的資產組合 。



代號 股票名稱 除息金額 年化

配息率 除息日 收盤價 近一年含息總報酬率 市值 00905 FT 臺灣 Smart 0.25 5.67% 1 月 19 日 17.65 32.01% 006203 元大 MSCI 台灣 1.8 2.96% 1 月 22 日 121.45 37.34% 0050 元大台灣 50 1.0 2.99% 1 月 22 日 66.95 40.89% 高息 0056 元大高股息 0.866 9.36% 1 月 22 日 37.01 32.01% 00929 復華台灣科技優息 1.0 6.6％ 1 月 20 日 18.18 5.76 00940 元大台灣價值高息 0.045 5.81% 1 月 8 日 9.3 3.33% 00730 富邦臺灣優質高息 0.11 5.72% 1 月 20 日 23.09 7.90% 00943 兆豐電子高息等權 0.065 5.42% 1 月 19 日 14.4 1.34% 00701 國泰股利精選 30 0.7 4.82% 1 月 20 日 29.03 15.06% 00944 野村趨勢動能高息 0.054 4.44% 1 月 19 日 14.59 4.89% 科技 00881 國泰台灣科技龍頭 2.65 15.87% 1 月 20 日 33.4 43.59% 00927 群益半導體收益 0.77 13.84% 1 月 17 日 22.26 32.26% 00904 新光臺灣半導體 30 0.76 12.71% 1 月 20 日 23.91 42.49% 債 00953B 群益優選非投等債 0.061 7.49% 1 月 12 日 9.77 2.52%

資料來源：CMoney (2026.01.02)