2026首波14檔ETF配息「紅包」來襲！ 00881配息率逼近16%最吸睛

鉅亨網記者張韶雯 台北

2026 年台灣股市開年即迎來 ETF 除息行情，為百萬投資人送上新春紅包 。根據最新統計，1 月共有 14 檔 ETF 準備除息，市場焦點集中在科技股 ETF 與市值型 ETF，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，以年化配息率 15.87% 奪冠。

cover image of news article
2026首波ETF配息「紅包」來襲！14檔一表看 00881配息率逼近16%最吸睛。（圖: shutterstock）

科技股 ETF 延續去年的多頭氣勢，在配息與績效表現上均佔據榜單前列；而穩健的市值型 ETF 表現同樣不俗，其中具備「低價高息」特性的 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 憑藉高 CP 值成為小資族與存股族熱議的焦點 。


在本波元月除息大秀中，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，年化配息率高達 15.87%，奪下本次配息王寶座 。群益半導體收益 (00927-TW) 與新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 也不遑多讓，年化配息率分別達 13.84% 與 12.71%，展現台灣半導體產業優異的獲利回饋能力 。回顧 2025 年表現，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 全年大漲 42.49%，績效位居首位，顯示 AI 浪潮持續推升台灣科技業在全球供應鏈的價值 。

市值型 ETF 則在科技股的激情中展現穩健成長力，國民 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 近一年總報酬率達 40.89%，表現與科技股旗鼓相當；元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 亦繳出 37.34% 的報酬 。值得關注的黑馬 FT 臺灣 Smart (00905-TW)，股價僅 17.65 元，是市值型中門檻最低的選擇，配息率 5.67% 且近一年總報酬達 32.01%，兼具成長與價格優勢 。

此外，高息 ETF 仍由元大高股息 (0056-TW) 以 9.36% 的配息率領軍，復華台灣科技優息 (00929-TW) 與元大台灣價值高息 (00940-TW) 也維持在 5.81% 至 6.6% 的水準 。

展望 2026 年，市場法人指出，儘管全球經濟仍有挑戰，但台灣科技產業在 AI 與電動車應用的帶動下，後市依然看好 。理財專家建議投資人可採用「啞鈴式配置」策略，以元大台灣 50 (0050-TW) 或 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 等市值型 ETF 作為核心部位追求穩健成長，衛星部位則搭配國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 等科技 ETF 掌握產業爆發力，並輔以高息 ETF 建立穩定現金流，構建攻守兼備的資產組合 。
 

 

代號

股票名稱

除息金額

年化
配息率

除息日

收盤價

近一年含息總報酬率

市值

00905

FT 臺灣 Smart

0.25

5.67%

1 月 19 日

17.65

32.01%

006203

元大 MSCI 台灣

1.8

2.96%

1 月 22 日

121.45

37.34%

0050

元大台灣 50

1.0

2.99%

1 月 22 日

66.95

40.89%

高息

0056

元大高股息

0.866

9.36%

1 月 22 日

37.01

32.01%

00929

復華台灣科技優息

1.0

6.6％

1 月 20 日

18.18

5.76

00940

元大台灣價值高息

0.045

5.81%

1 月 8 日

9.3

3.33%

00730

富邦臺灣優質高息

0.11

5.72%

1 月 20 日

23.09

7.90%

00943

兆豐電子高息等權

0.065

5.42%

1 月 19 日

14.4

1.34%

00701

國泰股利精選 30

0.7

4.82%

1 月 20 日

29.03

15.06%

00944

野村趨勢動能高息

0.054

4.44%

1 月 19 日

14.59

4.89%

科技

00881

國泰台灣科技龍頭

2.65

15.87%

1 月 20 日

33.4

43.59%

00927

群益半導體收益

0.77

13.84%

1 月 17 日

22.26

32.26%

00904

新光臺灣半導體 30

0.76

12.71%

1 月 20 日

23.91

42.49%

00953B

群益優選非投等債

0.061

7.49%

1 月 12 日

9.77

2.52%

資料來源：CMoney (2026.01.02)

※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF 期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


ETF配息008810056005000905市值型科技型高息

