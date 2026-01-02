2026首波14檔ETF配息「紅包」來襲！ 00881配息率逼近16%最吸睛
鉅亨網記者張韶雯 台北
2026 年台灣股市開年即迎來 ETF 除息行情，為百萬投資人送上新春紅包 。根據最新統計，1 月共有 14 檔 ETF 準備除息，市場焦點集中在科技股 ETF 與市值型 ETF，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，以年化配息率 15.87% 奪冠。
科技股 ETF 延續去年的多頭氣勢，在配息與績效表現上均佔據榜單前列；而穩健的市值型 ETF 表現同樣不俗，其中具備「低價高息」特性的 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 憑藉高 CP 值成為小資族與存股族熱議的焦點 。
在本波元月除息大秀中，科技股主題 ETF 表現最為強勁，國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 擬配發 2.65 元現金股利，年化配息率高達 15.87%，奪下本次配息王寶座 。群益半導體收益 (00927-TW) 與新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 也不遑多讓，年化配息率分別達 13.84% 與 12.71%，展現台灣半導體產業優異的獲利回饋能力 。回顧 2025 年表現，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 全年大漲 42.49%，績效位居首位，顯示 AI 浪潮持續推升台灣科技業在全球供應鏈的價值 。
市值型 ETF 則在科技股的激情中展現穩健成長力，國民 ETF 元大台灣 50 (0050-TW) 近一年總報酬率達 40.89%，表現與科技股旗鼓相當；元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 亦繳出 37.34% 的報酬 。值得關注的黑馬 FT 臺灣 Smart (00905-TW)，股價僅 17.65 元，是市值型中門檻最低的選擇，配息率 5.67% 且近一年總報酬達 32.01%，兼具成長與價格優勢 。
此外，高息 ETF 仍由元大高股息 (0056-TW) 以 9.36% 的配息率領軍，復華台灣科技優息 (00929-TW) 與元大台灣價值高息 (00940-TW) 也維持在 5.81% 至 6.6% 的水準 。
展望 2026 年，市場法人指出，儘管全球經濟仍有挑戰，但台灣科技產業在 AI 與電動車應用的帶動下，後市依然看好 。理財專家建議投資人可採用「啞鈴式配置」策略，以元大台灣 50 (0050-TW) 或 FT 臺灣 Smart (00905-TW) 等市值型 ETF 作為核心部位追求穩健成長，衛星部位則搭配國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 等科技 ETF 掌握產業爆發力，並輔以高息 ETF 建立穩定現金流，構建攻守兼備的資產組合 。
|
|
代號
|
股票名稱
|
除息金額
|
年化
|
除息日
|
收盤價
|
近一年含息總報酬率
|
市值
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
0.25
|
5.67%
|
1 月 19 日
|
17.65
|
32.01%
|
006203
|
元大 MSCI 台灣
|
1.8
|
2.96%
|
1 月 22 日
|
121.45
|
37.34%
|
0050
|
元大台灣 50
|
1.0
|
2.99%
|
1 月 22 日
|
66.95
|
40.89%
|
高息
|
0056
|
元大高股息
|
0.866
|
9.36%
|
1 月 22 日
|
37.01
|
32.01%
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
1.0
|
6.6％
|
1 月 20 日
|
18.18
|
5.76
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
0.045
|
5.81%
|
1 月 8 日
|
9.3
|
3.33%
|
00730
|
富邦臺灣優質高息
|
0.11
|
5.72%
|
1 月 20 日
|
23.09
|
7.90%
|
00943
|
兆豐電子高息等權
|
0.065
|
5.42%
|
1 月 19 日
|
14.4
|
1.34%
|
00701
|
國泰股利精選 30
|
0.7
|
4.82%
|
1 月 20 日
|
29.03
|
15.06%
|
00944
|
野村趨勢動能高息
|
0.054
|
4.44%
|
1 月 19 日
|
14.59
|
4.89%
|
科技
|
00881
|
國泰台灣科技龍頭
|
2.65
|
15.87%
|
1 月 20 日
|
33.4
|
43.59%
|
00927
|
群益半導體收益
|
0.77
|
13.84%
|
1 月 17 日
|
22.26
|
32.26%
|
00904
|
新光臺灣半導體 30
|
0.76
|
12.71%
|
1 月 20 日
|
23.91
|
42.49%
|
債
|
00953B
|
群益優選非投等債
|
0.061
|
7.49%
|
1 月 12 日
|
9.77
|
2.52%
資料來源：CMoney (2026.01.02)
※免責聲明：文中所提的個股、基金、ETF 期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
