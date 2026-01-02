鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 20:16

2026 年台股開紅盤，國民 ETF－元大台灣 (0050-TW) 也不讓投資人失望，隨著台股大盤衝高，0050 盤中創 67 元新高價，終場收在 66.95 元，漲幅 2.06%。0050 第一季配息出爐，每受益權單位預計配發 1 元，單季配息率為 1.49%，預計 2026 年 1 月 22 日除息，2026 年 2 月 11 日發放配息，為 203 萬股東送上新春大禮。

0050 於 2025 年大放異彩，在調整費用率與股價的分割下，推升規模、投資人數大幅成長，2025 封關規模站穩兆元，投資人數也大增逾 126 萬人，淨申購金額更以逾 3,330 億元橫掃全市場。

法人分析，0050 市值型特性絕不會錯過台股行情，於 2025 年績效為市值型 ETF 第一，在有全年績效的台股 ETF 中贏過 89%。且 0050 並非僅取得大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣 50 指數 2025 年含息報酬率 37.5%，再度超越加權股價指數含息報酬率的 29.5%，近十年更是 509.1% 對上 399.3% 的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

長期推崇指數化投資的財經教授周冠男，近期針對「台股封關指數創高 非雨露均霑」中的「台股成長動能來自於高度集中在少數產業，並未平均擴散到多數產業與民眾」內文表示，只有被動式指數投資人才能享受雨露均霑的優勢。

同時也提醒大眾，投資要放眼長期，投資選項不應該看一年的短期報酬，短期報酬非常不穩定，有許多運氣因素，且受景氣產業的影響很大，投資人應觀察長期表現來進行配置投資。