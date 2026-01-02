鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 20:21

153 萬投資人注意！元大高股息 (0056-TW) 公布首季配息，每受益權單位擬配發 0.866 元，以今 (2) 日收盤價 37.01 元換算，單季配息率為 2.33%，推算年化配息率 9.32%，除息交易日落在 1 月 22 日，配息發放日則為 2 月 11 日，在農曆春節前夕入帳。

元大高股息已經連續三季度配出 0.866 元，2025 全年累積配發金額續創歷年新高，於 2026 年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第 16 年。截至 2025 年 12 月 31 日，元大投信官網顯示 0056 帳上包含股息收入的可分配收益 4.73 元、包含資本利得的資本平準金 6.97 元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

‌



依集保結算所、證交所資訊，0056 近一年投資人數增加約 28.3 萬人，2025 全年獲 1441 億淨申購，投資人數與規模均創歷史新高。

元大高股息 ETF 研究團隊指出，0056 是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息 ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以 AI 為成長動能，0056 現階段相關成分股比重近 4 成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。

同時，0056 所追蹤的臺灣高股息指數持續與時俱進，除了 2023 年擴充成分股至 50 檔降低個股影響性，2025 年再針對成分股財務透明度、股利預測準確度，以及股價表現穩定度新增檢核標準，持續優化投資組合。

元大投信提醒，參加 ETF 配息須留意配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該 ETF 未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。