鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 20:30

《路透》周三 (10 日) 報導，美國總統川普日前宣布，將允許輝達 (NVDA-US) 第二強大的人工智慧 (AI) 晶片 H200 出口至中國。儘管北京尚未表態是否放行，但《路透》調查逾百份採購招標與學術論文顯示，該晶片早已透過灰色市場流入中國，並已被國內科技企業、軍方相關機構與 AI 研究團隊使用。一旦正式開放進口，市場預期將出現強勁需求潮。

還沒開賣就到貨？輝達H200在中國「遍地開花」(圖：REUTERS/TPG)

頂尖大學與國家級研究機構搶配 H200

中國 AI 研究高度依賴高端 GPU，晶片配備數量已成為科研實力的指標之一。《路透》發現，多所頂尖院校與國家級實驗室已透過非正式管道取得 H200。北京交通大學一名教授在公開資訊中指出，其實驗室擁有 8 顆 H200，可用於大型模型訓練。

上海 AI 實驗室與中山大學、清華大學、上海交通大學的研究團隊，也在近期發表的論文中揭露使用 4 顆 H200 訓練 AI 模型，用於辨識影像是否由 AI 生成。此外，合肥一家國家級 AI 研究機構今年 6 月招標，尋求採購搭載 8 顆 H200 的伺服器，用於「量子 AI 模型」研究。

《路透》統計，全中國已有數十間高校與研究單位正在尋求採購、租用或擴充 H200 相關運算設備。

軍方與受制裁高校也曾徵求 H200 運算力

美國鷹派人士認為，一旦放行 H200，將讓中國軍工科技獲得重大突破。然而，《路透》調查指出，相關設備可能早已經手軍方相關單位，以及遭美國制裁的高校。

今年 8 月，中國 人民解放軍空軍軍醫大學在招標文件中列出需求，擬採購 8 顆 H200，用於訓練大型語言模型，並支援醫療 AI 與生物監測研究。

本周，被美國稱為「國防七子」之一、具有軍工背景的北京航空航天大學網路安全學院，公布招標要求，希望尋找可出租 H200 等級算力的供應商。由於受制裁單位不便直接進口，租賃 GPU 用量已逐漸成為替代方案，避免觸及貿易限制。

業界人士表示，近期越來越多中國企業與政府機構 選擇租用海外伺服器，間接使用遭禁售的 GPU，形成「跨境算力租賃」的灰色供應模式。

AI 資料中心大舉擴建 已提前鎖定 H200

H200 的需求不僅集中在科研與軍工領域，還擴散至蓬勃建設中的 AI 資料中心。《路透》查閱招標文件發現，多地在川普宣布前就已規劃配置 H200。

在江蘇濱海縣，一家地方政府持股企業 7 月發布招標，要建置 48 台伺服器、共 384 顆 H200，並要求年底前交貨。

在新疆地區，AI 伺服器基礎建設迅速擴張，利用較低電力與土地成本打造大型機群。今年 6 月，烏魯木齊一份公開招標計畫提出建構 20,000 Petaflop(每秒 2 萬千兆次運算) 的 AI 算力中心，設備包括 8,000 片 H200、12,000 張 RTX 4090、以及 4,500 台搭載華為昇騰 910C 的伺服器。

此外，布爾津縣一項人民幣 18.6 億元的綠能算力基地項目雖以國產晶片為主，但仍規劃以 100 台 H100 或 H200 伺服器作為補充。湖北孝感雲啟科技則在 10 月向監管機構申報，計畫為中國聯通部署 128 台 H200 伺服器，投資約人民幣 3.07 億元。