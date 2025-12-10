鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 19:30

字節跳動與阿里巴巴計畫採購輝達第二強大的 AI 晶片 H200，兩名消息人士稱，一旦中國政府開綠燈，企業將迅速下大量訂單。不過，考慮到目前供應有限，潛在買家已向輝達進一步要求交期與可供量資訊。

目前可合法出口至中國的 H20 性能大幅落後，H200 訓練效能約為 H20 的 6 倍。中國官方尚未明確表態是否接受川普開放 H200 進口。近期，中國政府已禁止多家政府資助的資料中心與科技企業購買輝達 AI 晶片，重擊輝達在中國的市占。

供應稀缺、輝達優先擴產 Blackwell 與 Rubin

兩名熟悉供應鏈人士指出，H200 目前僅有極少量產能，原因在於輝達現階段主力擴產新一代 Blackwell 與下一代 Rubin 晶片，以滿足美國與其他市場的高端 AI 訓練需求。

儘管中國本地 AI 晶片廠如華為、寒武紀 (688256-CN) 持續推進研發，但多名受訪者透露，現階段國產晶片仍較適合 AI 推論 (Inference)，難以匹敵輝達 H200 用於訓練大型模型的效能。例如，超過百篇中國高校學術論文與設備招標紀錄顯示，部分頂尖大學、資料中心與與軍方有合作的研究單位，已透過灰色管道尋求取得 H200。

多位消息人士認為，在美中科技角力下，中國政府可能要求企業申報用途才可購買 H200，以兼顧國安審查與推動國產晶片產業。

中國企業可能「低調採購」避免政治敏感

超雲科技 (SuperCloud) 解決方案總經理 Zhang Yuchun 表示：「目前領先的中國大模型訓練依然仰賴輝達 GPU。」他預期，中國大型科技企業仍會大規模採購 H200，但會採取低調方式，避免引發政治關注。

在被問及 H200 出口事宜時，中國外交部僅表示「重視中美合作」，並拒絕進一步評論。