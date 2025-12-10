鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 18:00

當美國通膨率持續徘徊在 3% 警戒線、經濟學家疾呼升息之際，人稱「木頭姐」的方舟投資執行長伍德在最新訪談中再次拋出顛覆性論點，直言生產率提升才是抗通膨利器，並重申對比特幣的看多立場。

這位以精準押注科技股聞名的知名投資人直言：「經濟成長必然推升通膨是世紀謬誤」，並宣布比特幣長期目標價雖從 150 萬下調至 120 萬美元，但仍堅認「數位黃金」終將跑贏實體黃金的信仰。

面對今年 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 3% 的僵局，伍德亮出長達 45 年的歷史數據解釋道：「自 1980 年通膨高點至今，每次技術驅動的經濟加速都伴隨通膨下行。」

她並以區塊鏈、AI、機器人為例揭示科技如何降低單位生產成本。伍德批評當前緊縮貨幣手段治標不治本。

她說道：「強行壓制需求如同給發燒病人冰敷，唯有提升生產率才是根治良方。」

伍德旗下基金重度持有的自動化企業近期財報印證該邏輯，某工業機器人公司訂單暴漲 200%，單位產出成本下降 35%。

當資深黃金倡議者 Peter Schiff 與幣安共同創辦人趙長鵬的辯論甚囂塵上，伍德用一組震撼數據發起絕殺，也就是黃金 / M2 貨幣供應量比率已逼近經濟大蕭條時期高峰。「歷史正在重演！」

伍德回顧 1980 年黃金暴跌 67% 的慘劇說：「雷根經濟學奏效後，強勢美元讓黃金淪為棄兒。」她並預言更猛烈的「加強版雷根經濟學」即將到來；大規模減稅與放鬆管制將引導資本流向高效資產。

在此框架下，她對比特幣信心十足。「流動性改善與通縮預期強化雙重加持下，比特幣相對黃金的比價必將回歸上升通道。」

儘管近期比特幣價暴跌超出預期，她仍將 2030 年牛市目標價錨定 120 萬美元，強調機構入場與監管明朗化構成堅實底部。

當提及美國貨幣政策，伍德發出急迫警告：「持續三年的滾動衰退必須立刻注入流動性！」她觀察到房市微妙轉折，新屋降價與利率下行正加速讓庫存消化，這可能是明年最大驚喜。因此，她認為 Fed 周三 (10 日) 降息機率高達 80%-90%，而對加密貨幣友善的哈塞特極可能接任 Fed 主席。

政策寬鬆預期下，伍德投資動作耐人尋味，繼減持 Meta、特斯拉後，她旗下基金本周大舉增持 2 檔中國 AI 概念股百度、文遠知行及美國健康科技公司 Tempus AI，給出的理由如下所示：

百度：手持崑崙芯 59% 股權，這家國產 AI 晶片商正填補輝達退出後的市場真空。百度最新五年規劃曝光，擬將晶片產能提升 300%，目前本益比僅 16 倍的估值窪地引發關注。

文遠知行：這家獲輝達戰略投資的自駕企業，在中國國內雖遭遇政策阻礙，但已在美、德等八國取得路測牌照。分析師雖下調目標價，但其全球化佈局對沖本土風險。