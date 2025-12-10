鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 20:00

據悉，該功能將以軟體形式提供，由客戶自行安裝，運作方式將利用 GPU 具備的「機密運算」(Confidential Computing) 功能，以量測完晶片效能後回傳給輝達伺服器的通訊延遲，推算其所在國家。輝達官員解釋，這與其他網路定位服務可達相同準確度，且同時能讓資料中心管理者監控 GPU 運算效能與設備狀況。

輝達在聲明中表示：「我們正在導入一項新軟體服務，可協助資料中心業者監控整個 AI GPU 機群的健康狀況與存量。這款客戶端軟體代理將利用 GPU 遙測資料，提升機群的完整性管理與盤點能力。」

消息指出，該定位驗證功能將率先應用於輝達最新的 Blackwell 系列 GPU，該產品比前代 Hopper、Ampere 擁有更強的安全認證 (Attestation) 機制。輝達也正在評估是否能向前代晶片回溯支援。

外界普遍認為，若該功能正式推出，將回應美國政府與國會兩黨議員的要求，即加強防堵 AI 晶片走私至中國等受限市場。美國司法部近期已提起多起刑事案件，指控與中國相關的走私管道試圖非法輸入價值超過 1.6 億美元的輝達晶片。

不過，美方呼籲「晶片定位控管」的同時，也引發中國疑慮。中國網路安全主管機關已就此約談輝達，詢問其產品是否存在可讓美國繞過安全機制的「後門」。相關討論再度升溫，是因日前美國總統川普宣布將允許輝達 H200 晶片出口中國，但多位外交與技術專家質疑中國政府是否會允許國內企業採購。