鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 22:00

根據《彭博》周二 (9 日) 報導，美國總統川普允許輝達 (NVDA-US) 向中國出口 H200 高階人工智慧 (AI) 晶片，象徵美國在科技安全管制方向出現重大轉向，不僅讓北京取得領先一代的演算法運算能力，也引發外界質疑華府是否將在更多敏感領域向中國釋出讓步。此舉凸顯川普正在重新衡量國安與商業利益的平衡，也可能考驗美中關係中更具政治敏感性的議題，包括投資審查與台灣政策。

H200 放行稀釋安全管制 川普更重視企業利益？

‌



川普政府向輝達開放 H200 對華出口，但保留對更先進晶片的限制。這代表北京可取得比中國自製晶片至少領先一代的 AI 運算能力。川普強調此舉能「兼顧國家安全、創造美國就業並維持 AI 領先」，呼應輝達執行長黃仁勳主張「完全切斷供應只會讓中國廠商，例如華為，更快追上」。

前美國外交官、布魯金斯學會 (Brookings Institution) 資深研究員 Ryan Hass 批評這項決策對美國戰略競爭不利，認為若將 AI 視為 21 世紀競爭主軸，此舉難以理解。他指出，川普似乎更關注「避免與中國衝突，同時最大化美國企業利益」。

目前仍不確定北京是否會接受 H200，或要求進一步放寬限制以取得更強效的 Blackwell 晶片。先前川普放寬 H20 出口時，北京曾召見輝達，暗示國內企業應避免採購受限制版本，顯示中國也可能以安全理由對 H200 保持審慎態度。《金融時報》(FT) 引述消息人士指出，中國正在研究「有限放行」方式，或將購買限制在需説明用途、證明無國產替代的情況下。

外交交換籌碼浮現 稀土、農產品與台灣成談判熱點

中國外交部未就 H200 一事直接表態，只表示美中應追求「互利合作」。報導指出，北京今年以稀土出口管制反制美國晶片限制，一度使部分美國工廠陷入停擺，被迫促使川普下調關稅，雙方並於 10 月在南韓達成脆弱休戰協議，將於 2026 年舉行四次峰會避免升級衝突。

不過該休戰並非穩固。稀土出口細則仍未敲定，同時中國未履行美國農產品採購承諾，增加川普維持對話的誘因。上海復旦大學美國研究中心主任 Wu Xinbo 指出，中國將利用此時機尋求台灣議題上的更多讓步，包括要求華府公開表明「不支持台灣獨立」以及縮減對台軍售。

Wu Xinbo 表示：「川普正在為明年的諾貝爾和平獎努力布局，而台灣將是重要交換籌碼。」他認為川普傾向以協議方式降低地緣政治風險來提升國際形象。

美方澄清挺台立場 川普策略更像談判而非退縮

針對外界擔憂，美國最新《國家安全戰略》文件表示，美國將「阻止任何奪取台灣的企圖」，並未鬆動對台承諾。與此同時，文件移除「中國是美國首要外交挑戰」的描述，改以「互利且具建設性的經濟關係」取代，顯示川普企圖重新定義美中互動模式。

此外，為達成南韓晶片與稀土協議，川普曾同意暫停一年擴大受限制的中國科技企業黑名單，使出口限制具備談判性質。《彭博》經濟學家分析指出，H200 放行是「美國科技與管制政策的最大轉向之一」，凸顯華盛頓對科技封鎖立場正快速鬆動。

中國國內也出現分歧聲音，有人認為 H200 性能遠超國產晶片，會刺激大量需求。但也有評論警告，依賴美國供應鏈存在風險，「美國今天放行，明天也可能再度封鎖」，若中國過度依賴進口，永遠無法取得真正供應安全。

亞太策略顧問公司 The Asia Group 負責人 George Chen 指出，「H200 不僅是 AI 晶片，更是一種美中關係風向標」。大西洋理事會研究員 Dexter Roberts 也強調，此舉將加速中國 AI 與量子領域進展，同時川普亦對中國赴美投資抱持更開放態度。