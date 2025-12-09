鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周二 (9 日) 報導，美國總統川普允許輝達 (NVDA-US) 向中國出口 H200 高階人工智慧 (AI) 晶片，象徵美國在科技安全管制方向出現重大轉向，不僅讓北京取得領先一代的演算法運算能力，也引發外界質疑華府是否將在更多敏感領域向中國釋出讓步。此舉凸顯川普正在重新衡量國安與商業利益的平衡，也可能考驗美中關係中更具政治敏感性的議題，包括投資審查與台灣政策。
川普政府向輝達開放 H200 對華出口，但保留對更先進晶片的限制。這代表北京可取得比中國自製晶片至少領先一代的 AI 運算能力。川普強調此舉能「兼顧國家安全、創造美國就業並維持 AI 領先」，呼應輝達執行長黃仁勳主張「完全切斷供應只會讓中國廠商，例如華為，更快追上」。
前美國外交官、布魯金斯學會 (Brookings Institution) 資深研究員 Ryan Hass 批評這項決策對美國戰略競爭不利，認為若將 AI 視為 21 世紀競爭主軸，此舉難以理解。他指出，川普似乎更關注「避免與中國衝突，同時最大化美國企業利益」。
目前仍不確定北京是否會接受 H200，或要求進一步放寬限制以取得更強效的 Blackwell 晶片。先前川普放寬 H20 出口時，北京曾召見輝達，暗示國內企業應避免採購受限制版本，顯示中國也可能以安全理由對 H200 保持審慎態度。《金融時報》(FT) 引述消息人士指出，中國正在研究「有限放行」方式，或將購買限制在需説明用途、證明無國產替代的情況下。
中國外交部未就 H200 一事直接表態，只表示美中應追求「互利合作」。報導指出，北京今年以稀土出口管制反制美國晶片限制，一度使部分美國工廠陷入停擺，被迫促使川普下調關稅，雙方並於 10 月在南韓達成脆弱休戰協議，將於 2026 年舉行四次峰會避免升級衝突。
不過該休戰並非穩固。稀土出口細則仍未敲定，同時中國未履行美國農產品採購承諾，增加川普維持對話的誘因。上海復旦大學美國研究中心主任 Wu Xinbo 指出，中國將利用此時機尋求台灣議題上的更多讓步，包括要求華府公開表明「不支持台灣獨立」以及縮減對台軍售。
Wu Xinbo 表示：「川普正在為明年的諾貝爾和平獎努力布局，而台灣將是重要交換籌碼。」他認為川普傾向以協議方式降低地緣政治風險來提升國際形象。
針對外界擔憂，美國最新《國家安全戰略》文件表示，美國將「阻止任何奪取台灣的企圖」，並未鬆動對台承諾。與此同時，文件移除「中國是美國首要外交挑戰」的描述，改以「互利且具建設性的經濟關係」取代，顯示川普企圖重新定義美中互動模式。
此外，為達成南韓晶片與稀土協議，川普曾同意暫停一年擴大受限制的中國科技企業黑名單，使出口限制具備談判性質。《彭博》經濟學家分析指出，H200 放行是「美國科技與管制政策的最大轉向之一」，凸顯華盛頓對科技封鎖立場正快速鬆動。
中國國內也出現分歧聲音，有人認為 H200 性能遠超國產晶片，會刺激大量需求。但也有評論警告，依賴美國供應鏈存在風險，「美國今天放行，明天也可能再度封鎖」，若中國過度依賴進口，永遠無法取得真正供應安全。
亞太策略顧問公司 The Asia Group 負責人 George Chen 指出，「H200 不僅是 AI 晶片，更是一種美中關係風向標」。大西洋理事會研究員 Dexter Roberts 也強調，此舉將加速中國 AI 與量子領域進展，同時川普亦對中國赴美投資抱持更開放態度。
Gavekal Technologies 研究主管 Laila Khawaja 則表示，中國的科技自主化仍不會因 H200 而停止，真正核心在於「能否取得生產晶片的設備」。她指出：「習近平想要的不是購買晶片，而是能在國內製造。」
上一篇
下一篇