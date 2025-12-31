鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 13:29

白銀在周二 (30 日) 收復大部分跌幅後，周三亞盤又見急跌，迅速跌至每盎司 71.6 美元附近，日內跌幅超過 6%。

交易員認為，消息面上引發市場波動的最直接因素，是芝商所 (CME) 在一周內第二次宣布上調貴金屬期貨的保證金要求，從而加劇波動性。

‌



面對市場沉醉於白銀的「AI 敘事」與「避險光環」，擁有近 50 年商品交易經驗的華爾街老兵彼得 · 布蘭特 (Peter Brandt) 發出了嚴厲警告。布蘭特直言，當前價格的狂飆並非由結構性短缺所驅動，而「純粹是一場公錢遊戲」。

儘管白銀、黃金和其他貴金屬今年價格飆升至新高，部分原因在於利率下降提升了貴金屬相對於現金和債券的吸引力，且白銀作為 AI 基礎設施 (如微晶片、資料中心) 和電動車中的關鍵組成部分而受到需求驅動，投資者也將貴金屬視為對沖地緣政治和財政不確定性的工具。但布蘭特駁斥了價格上漲反映供需結構性失衡的觀點。

他雖然不確定白銀市場是否已到達「清盤」的階段，但他提醒投資者要了解市場變化的速度。

布蘭特祝賀那些近幾個月押注白銀和鉑金而大獲全勝的交易者，但同時提醒市場可能迅速轉向，對他們不利。他強調，市場波動的幅度可能遠超任何預期，而且頂部一旦到來，「往往來得很快」，且價格「回調也幾乎總是徹底的」。

布蘭特表示，幾乎在每一個市場周期中，即使是那些發誓永不賣出的「頑固多頭」，最終也會到達一個臨界點，因受夠了痛苦而選擇退出。

周一晚些時候，布蘭特在 X 平台再發文章，為自己對白銀上漲的謹慎態度辯護。他指出，自從 1970 年代白銀價格低於每盎司 4 美元以來，他就開始交易白銀，並且單筆交易量曾高達 20 萬盎司。