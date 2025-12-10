鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-10 22:45

在聯準會 (Fed) 即將公布最新利率決策之際，美股主要指數周三 (10 日) 開盤走勢平淡，主要指數小幅震盪，投資人普遍預期本次會議將宣布降息，但也警惕 Fed 可能釋出「偏鷹式」訊號，影響未來降息步調。市場靜待決策聲明及鮑爾談話，交易氣氛偏向觀望。

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或 0.06%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲近 0.1%。

‌



在 Fed 最新利率決策出爐前夕，全球市場呈現觀望氣氛，美股期指連兩日走勢疲弱，美國公債殖利率持續攀升。投資人正等待 Fed 會後聲明與對 2026 年利率展望的最新訊號，而市場普遍預期本次會議將連續第三次宣布降息。

市場靜待 Fed：降息幅度與「偏鷹訊號」成焦點

美國 10 年期公債殖利率本周進一步上行，一度升至 4.21%，創 9 月初以來新高。在全球市場，長天期主權債殖利率也同步攀升，主要受市場認定「全球降息周期即將結束」所推動，《彭博》追蹤的長期公債指數殖利率更創下 16 年高點。

XS.com 分析師 Linh Tran 指出，目前美國經濟正在以 Fed 希望的方式放緩，但尚不足以「迫使 Fed 加速降息」。她表示，通膨雖逐步回落，但仍高於 Fed 的 2% 目標，勞動市場也尚未出現全面疲軟，「在這種情況下，市場沒有足夠理由持續追高，也沒有明確誘因大舉拋售，投資人正在等待 Fed 的明確訊號。」

市場預期 Fed 在此次會議將再度降息，但決策聲明可能釋出「謹慎而偏鷹」的訊號，包括強調近期就業風險上升、通膨壓力仍未完全消退。BNP Paribas 財富管理首席投資策略師 Stephan Kemper 形容，本次決策可能是「鷹式降息」(Hawkish Cut)，也就是降息但同時暗示利率將維持在較高水位一段時間，以保留政策彈性。

科技估值壓力加劇、貴金屬走強 傳產與 AI 投資出現分化

市場也關注甲骨文 (ORCL-US) 稍晚公布的財報，作為科技投資與 AI 商業化能否產生回報的「風險指標」。自 9 月高點以來，甲骨文股價已下跌逾三成，外界擔憂其在 AI 大量資本支出後能否轉化為穩定獲利。分析人士指出，在利率走向不確定下，科技估值對政策敏感度更高。

除 Fed 會議與科技財報外，市場接下來也將重點關注 12 月 16 日公布的美國非農就業報告，可能決定利率路徑的下一個變化點。瑞士人壽私人銀行（Swiss Life Private Banking）主管 Mary-Sol Michel 表示，「鮑爾勢必在這次降息中加入保留條件，因此在最新就業數據公布前，市場波動恐將上升。」

另一方面，傳產資源與貴金屬反而受益。白銀價格繼突破每盎司 60 美元後，本周再度上揚，最高觸及 61.6145 美元，再創歷史新高，主要受供應持續吃緊與市場押注 Fed 將持續寬鬆帶動。

《彭博》策略師 Cameron Crise 提到，若 Fed 對 2026 年利率預測（點陣圖）下調至約 3.125%（相當於兩次降息），市場才可能視為「偏鴿」驚喜；而在委員分歧明顯之下，具關鍵投票權的委員意向可能將左右市場解讀方向。

截至台北時間周三（10 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.23%，至每股 184.55 美元

《The Information》周三援引知情人士消息報導，中國 AI 新創深度求索 (DeepSeek) 研發下一代 AI 模型時，使用了美國輝達遭禁售中國的先進 GPU。據悉，輝達最新一代 Blackwell 系列晶片是透過第三國走私入境，並以「先拆解伺服器、再運輸」等方式避免遭到出口監控。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 316.66 美元

美國國防部表示，已選定 Google 的 Gemini for Government 系統，為其約 300 萬名文職和軍職人員提供 AI 支援。五角大廈在聲明中表示，名為 GenAI.mil 的新平台旨在推動人工智慧驅動的文化變革，這種變革將在未來幾年主導數位戰場。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 0.40%，至每股 1,106.94 美元

根據荷蘭國家廣播公司，儘管艾司摩爾 (ASML) 聲稱賣給中國晶片製造商的產品都是「舊技術」，不能用來「生產最先進的晶片」，但是分析師仍然憂心忡忡，因​​為它們可能會用來軍事技術的研發與部署。消息稱，中國電子科技集團下屬部門最近就採購了艾司摩爾 DUV 微影機。 NOS 認為中國電科是國企，也是中國軍工的核心單位，為航太火箭、無人機等生產核心設備，還在製造軍用晶片。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀財富管理投資總監辦公室在《2026 年度展望》報告中提到，有利的經濟環境將為股票帶來支撐，預計到 2026 年底全球股票將有 15% 左右的上行空間。