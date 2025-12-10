鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 20:39

《The Information》周三 (10 日) 援引知情人士消息報導，中國人工智慧 (AI) 新創深度求索 (DeepSeek) 研發下一代 AI 模型時，使用了美國輝達 (NVDA-US) 遭禁售中國的先進 GPU。據悉，輝達最新一代 Blackwell 系列晶片是透過第三國走私入境，並以「先拆解伺服器、再運輸」等方式避免遭到出口監控。

截稿前，DeepSeek 尚未回應置評請求。

DeepSeek 今年 1 月以推出成本極低、卻能與矽谷主流模型競爭的 AI 系統而引起全球關注。該公司由中國量化基金幻方量化 (High-Flyer) 投資，而後者早在 2021 年就累積約 1 萬顆輝達 GPU，避開了美國自 2022 年以來對高階晶片的出口禁令。

儘管如此，輝達多款先進 GPU 仍受到美方限制。日前美國總統川普允許較低階的 H200 晶片出口中國，但效能更高的 Blackwell(屬於下一代加速器)，仍禁止進入中國市場。