鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 21:31

美國聯準會 (Fed) 即將在台灣時間周四 (11 日) 凌晨三點公布新的經濟預測，為今年波動劇烈的通膨與成長走勢提供最新指引，也將成為明年 5 月 Fed 主席鮑爾任期結束前的重要政策底稿，更等同是美國總統川普重返白宮的首個年度施政成績單。

川普催降息vs.Fed謹慎防通膨：誰的政策帶來更大風險？(圖：REUTERS/TPG)

Fed 官員將在美東時間下午兩點 (台灣時間周四凌晨三點) 發布最新決策聲明及季度經濟預測，更新對通膨、利率、就業與經濟成長的展望。儘管市場曾期待今年出現「軟著陸」結果，但通膨在年中後再度升溫，部分原因來自高額關稅、非法移民管制使勞工供給縮減，以及對政策走向的不確定性，使得 Fed 在多數時間受到掣肘。

川普在 2024 年大選期間以「處理高物價」作為競選主軸，但截至 9 月，美國食品價格仍年升 2.7%，高於他 1 月就任時不到 2% 的水準，房市與房貸利率居高不下，也使美國民眾的購屋負擔持續偏高，民意對政府處理經濟的評價仍然疲軟。

通膨壓力仍在、但最壞情況並未發生

儘管通膨仍高於 Fed 的 2% 目標，但美國就業市場仍相對穩健。最新資料顯示，9 月失業率維持在 4.4% 的溫和水準，並未如部分華爾街人士先前擔憂，在關稅上調後引發物價上升與失業暴增的「雙重衝擊」。

此外，市場也未出現先前謠傳的「聖誕銷售崩盤」。與年初相比，經濟成長預期反而有所改善，市場普遍認為明年通膨有機會再度回落。

Fed 官員在新預測中，將必須將這些複雜因素量化並延伸至 2026 年，並進一步轉化為利率路徑的指引。利率決策是 Fed 用以影響企業與家庭借貸、消費與投資的重要工具，因此將成為觀察未來通膨與成長走勢的核心。

關稅政策重塑經濟路徑、Fed 受政治施壓

根據 2024 年 9 月公布的前次預測，當時尚未出現川普勝選後的政策變化。新預測的比較基準顯示，目前美國物價上漲速度更快、利率更高、經濟成長也較當時悲觀；但與年中相比，市場情緒又略有改善。

川普政府今年 4 月宣布「解放日」(Liberation Day) 式的關稅計畫，曾一度引發全球市場劇烈震盪。不過，初期的「超高關稅」後來被調整成較低幅度，儘管美國與中國、加拿大及其他國家的貿易談判仍未結束，但企業與投資人目前普遍認為衝擊較可控。

川普政府官員曾批評 Fed 在降息立場上「涉入政治考量」，認為利率應更快下降。Fed 在 9 月與 10 月連續降息，但仍遭川普陣營質疑。部分市場人士與官員則認為，通膨上升屬一次性變化而非持續趨勢。