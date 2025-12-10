鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-10 00:20

綜合外媒報導，美國 10 月職缺數回升至五個月高點，但招聘減少、裁員增加，顯示勞動市場持續降溫。根據美國勞工統計局 (BLS) 周二 (9 日) 公布的職缺與勞動流動 (JOLTS) 報告，10 月職缺小幅增加至約 766.7 萬個，高於前月修正值的 765.8 萬個，也優於市場預期。不過，此次報告同時補入因政府關門而延遲的 9 月數據，使先前未公布的職缺規模大幅上修，成為市場關注焦點。

10 月職缺小幅增加至約 766.7 萬個，高於前月修正值的 765.8 萬個，也優於市場預期。(圖：ZeroHedge)

‌



報告指出，職缺增加主要集中在零售業、批發業與醫療照護，其中醫療照護今年一直是主要新增職缺來源。不過，招聘活動走弱。10 月聘僱人數下降 21.8 萬人至約 514.9 萬人，顯示企業在高成本環境與需求不確定下，仍採取較為保守的人力策略。

職缺增加主要集中在零售業、批發業與醫療照護，其中醫療照護今年一直是主要新增職缺來源。(圖：ZeroHedge)

最新數據發布後，美國公債殖利率走揚，而市場普遍預期，聯準會 (Fed) 將在周三 (10 日) 再次降息 1 碼(25 個基點)，理由之一正是擔憂勞動市場持續轉弱。

招聘減少、裁員增加 「不聘不裁」轉向停滯

雖然職缺略有回升，但裁員同步增加，反映市場動能不如過去。10 月裁員人數升至 185 萬人，為 2023 年以來新高，主要出現在休閒旅宿與製造業，也包括部分聯邦政府部門。有分析，9 月與 10 月合計數據顯示，美國勞動市場更接近所謂的「不聘不裁」(No-hire, no-fire) 狀態，即企業不積極擴編，雖不大規模裁員，但也對新增職缺保持克制。

此外，10 月「離職率」(Quits Rate) 降至 2020 年 5 月以來最低，離職人數減少約 18.7 萬人，顯示員工對轉職信心下降。過去離職率被視為薪資談判與勞動市場信心的重要指標，如今回落則意味就業市場競爭減弱。

10 月「離職率」(Quits Rate) 降至 2020 年 5 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

此外，數據也呈現更具警示性的轉折。報告顯示，美國 10 月職缺數與失業人口的比值僅略高於 1，意味著每一位失業者平均只勉強對應到一個職缺。該比值在前兩個月甚至低於 1，為 2021 年以來首見，顯示勞動市場已不再像過去四年那樣「職缺多於待業者」的供給吃緊格局，正在轉向更接近需求放緩的「買方市場」。

美國 10 月職缺數與失業人口的比值僅略高於 1，意味著每一位失業者平均只勉強對應到一個職缺。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，外界對 JOLTS 數據可靠性仍存疑，部分原因包括回應率偏低、修正幅度較大。職缺網站 Indeed 自行發布的指標則顯示，職缺在 10 月下滑，但 11 月略有回升，與官方數據呈現一定落差。

未公布數據延宕 市場聚焦 Fed 降息與後續就業報告

此次 JOLTS 包含延遲公布的 9 月數據，使職缺大幅向上修正。由於政府關門導致多項報告延遲或取消，美國 10 月非農就業報告與失業率未能如期發布，而 11 月與補發的 10 月數據預計將在下周公布，成為市場判斷勞動市場走向與 Fed 下一步的重要基礎。