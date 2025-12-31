鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 06:43

墨西哥政府將自本週四 (1/1) 起，對多數來自亞洲國家的進口商品大幅調高關稅，此舉被視為在貿易政策上進一步與美國接軌，對中國商品設下更高貿易門檻。相關措施已於 12 月初獲國會批准，未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家，進口關稅將普遍提高，其中多數稅率上調至最高 35%。

受影響國家包括中國、印度、南韓、泰國與印尼，其中中國預料將承受最明顯衝擊。新關稅涵蓋數千項產品，範圍廣泛，包括汽車與汽車零組件、紡織品、成衣、塑膠製品以及鋼鐵等產業。

‌



此舉已引發中國方面的強烈反對，也遭到部分墨西哥國內產業質疑，憂心進口成本上升將推高生產與消費價格。對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及其政府官員強調，關稅措施旨在振興國內製造、改善貿易失衡，並非針對特定國家。

墨西哥經濟部在聲明中指出，這項關稅調整主要目的是保護鞋類、紡織、成衣、鋼鐵與汽車等敏感產業，涉及近 35 萬個工作機會，同時推動主權、自主、永續且具包容性的再工業化進程。

在財政層面，新關稅預料將於明年為政府帶來約 37.6 億美元的額外收入，協助墨西哥縮減財政赤字。分析人士指出，隨著政府財政壓力升高，關稅政策在產業保護與財政補充之間扮演雙重角色。