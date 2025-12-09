鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 21:00

《華爾街日報》(WSJ)資深記者、被視為「聯準傳聲筒」的 Nick Timiraos 周二 (9 日) 撰文指出，儘管決策官員對降息的意願罕見分裂，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾仍可能在本周的利率決策會議上帶領 Fed 再度降息，並釋出「提高再度降息門檻」的訊號，意即降息後短線暫停。

由於政府停擺延遲了就業與通膨統計，Fed 缺乏重要資訊依據，也使得此次決策過程高度不確定。本週的利率會議可能成為貨幣政策路線的關鍵轉折點。

決策罕見分裂 鮑爾仍可能促成降息

報導指出，聯準會 12 名具投票權的官員中，最多可能有 5 人反對本周降息，而在 19 位官員中，最多共 10 人近期表態認為「沒有足夠理由降息」。儘管如此，鮑爾可能仍能整合多數意見，推動降息 1 碼 (25 個百分點），讓利率區間落在 3.5% 至 3.75% 之間。

鮑爾近期主導了 9 月、10 月的兩次降息，主因勞動市場走弱與先前市場擔憂的關稅通膨未如預期升高。此一判斷也支撐他繼續降息的意願。

不過反對派擔憂通膨停滯不降仍接近 2% 目標，認為利率不夠高，不足以進一步壓低通膨。這些官員警告，若未來發現通膨較難抑制，代價會比「少降一次」更嚴重。

鷹派憂通膨停滯 鴿派怕勞動市場衰退

報導指出，Fed 內部的爭議焦點在於「若判斷錯誤，何者更難處理？」

鷹派 (主張不降息) 擔憂通膨再度升高。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，在通膨仍高於目標下，接近 4% 的利率恐不足以抑制物價。

鴿派 (主張降息) 認為勞動市場的脆弱性更難修復。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 警告，若等到勞動市場惡化才行動，景氣逆轉的風險恐呈「非線性崩落」。

政府財政僵局導致官方統計延後，使 Fed 缺乏最新數據做判斷。9 月延遲公布的非農數據顯示，就業數據強於預期，但失業率升至 4.4%，為 2021 年末以來最高；8 月數據甚至被下修成就業萎縮，增加決策不確定性。

市場目前論辯的核心是，就業放緩究竟來自企業需求下降 (支持降息)，或是移民減少造成勞動供給減弱 (反對降息)。

降息後恐暫停 聚焦 2026 年與「川普效應」

Timiraos 指出，本次會議難度不僅在於是否降息，更在於對 2026 年政策路線的訊號，引導市場期待。鮑爾可能同時降息、並在聲明中提高「再次降息的門檻」，建立「降一下就暫停」的政策框架。

利率是否已接近「中性利率」—即不刺激、也不抑制景氣的水準—也是政策關鍵。若本次降息已接近中性，就可能成為「暫停降息的理由」，除非未來通膨下降或勞動市場出現裂痕。

此外，政治因素恐深刻影響 2026 年的貨幣政策。報導指出，川普尋求改變聯準會人事組成，以推動更多降息。他曾試圖撤換拜登任命的理事庫克 (Lisa Cook)，但遭法律反擊，案件將於下月由最高法院審理。鮑爾任期將於明年 5 月到期，而川普公開表示，他已選定下一任主席人選，市場普遍推測是哈塞特 (Kevin Hassett)。