2025-12-09

華爾街在聯準會 (Fed) 公布今年最後一次利率決策前趨於觀望，美股主要指數周二 (9 日) 開盤走勢震盪，美國 10 年期公債殖利率自近兩個月高點回落，投資人暫停大額押注，等待政策指引與 2026 年貨幣路徑線索。高科技股方面，輝達股價受美國對中國 AI 晶片出口政策進退不一而反覆震盪。

〈美股早盤〉Fed利率決策前夕市場觀望 主要指數漲跌互見

截稿前，道瓊工業指數漲近 110 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 10 點或近 0.05%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數跌近 0.5%。

在美國聯準會 (Fed) 本周公布今年最後一次利率決策前，市場保持觀望情緒，美股期指走勢震盪，美國 10 年期公債殖利率徘徊在近兩個月高點，投資人不願提前押注政策路徑，使股債市場交易氣氛趨於保守。

ING 首席投資策略師 Vincent Juvyns 表示，在全球債市高度緊繃之際，「Fed 會議可能成為火上加油的變數」，並指出本週還有科技企業財報，包括甲骨文與博通，可能成為市場焦點。

目前市場焦點集中在 Fed 決策以及對 2026 年的政策指引。選擇權交易顯示，本次會議後，美股波動幅度可能高於近期其他決策，隱含變動幅度約達 0.7%。在利率宣布前，市場等待稍晚公布的 JOLTS 職位空缺報告，《彭博》經濟學家預期，該數據將顯示 9 月與 10 月勞動市場略微降溫。

在全球市場，債市承受壓力，主因多國央行暗示寬鬆循環將告一段落。澳洲央行總裁布洛克 (Michele Bullock) 周二表示該國降息周期已結束；歐洲央行執委施納貝爾 (Isabel Schnabel) 則稱對未來升息感到「自在」；日本央行則被市場普遍預期將於下周升息。

儘管 Fed 的寬鬆周期仍維持，但投資人須面對決策委員分歧、政府停擺造成的統計延遲，以及鮑爾任期將於明年 5 月結束、其繼任者立場不確定等因素，增加政策路徑變數。

丹麥銀行策略師 Filip Andersson 指出，若未來 Fed 政策更受政治因素牽動，可能引導市場預期更快降息，使短端殖利率下降；同時更高的長期通膨預期可能推升長端殖利率，使殖利率曲線出現更陡峭走勢。

《彭博》策略分析師 Cameron Crise 則表示，市場普遍預期 Fed 將在本次會議小幅降息並暗示明年再度寬鬆，但全球情勢顯示美國政策預期與其他央行「愈來愈不一致」。他認為，本次決策或將成為「鷹式降息」，但在鷹派壓力下，也不排除出現更偏鴿派的意外。

截至台北時間周二（9 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.83%，至每股 184.01 美元

有消息指出美國總統川普已批准輝達向中國出口其 H200 晶片，但同時要求從中抽取 25% 的銷售分成。 輝達在川普發文後表示「讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭，從而支持美國高薪就業和製造業的決定。向經商務部審核批准的商業客戶提供 H200 晶片，這種深思熟慮的平衡對美國來說是一件好事。」

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.32%，至每股 312.72 美元

歐盟執委會周二表示，已對 Google 展開一項反壟斷調查，以評估其在 AI 相關用途上使用網路出版商和 YouTube 內容的做法是否違反歐盟競爭規則。聲明指出：「調查將重點審查 Google 是否透過向出版商和內容創作者施加不公平條款，或為自己獲取此類內容開設特權通道，從而扭曲競爭、使競爭對手的 AI 模型開發者處於不利地位。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 113.54 美元

沃爾瑪將在周二正式從紐約證券交易所遷移至那斯達克交易所上市，創下美股史上最大規模的轉板紀錄。沃爾瑪先前在紐交所進行股票交易長達五十餘年，一直是傳統、穩健零售業的代表。沃爾瑪這次高調轉板的核心目的在於強調其作為整合了傳統零售與 AI 自動化的新企業形象。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

知名避險基金 Balyasny 資產管理公司共同總裁兼投資長 Dmitry Balyasny 表示，未來一年最大的尾部風險在於人工智慧的發展不符合預期，無論是好是壞。

Balyasny 警告，不及預期的意外風險可能發生在需求下滑時，特別是，當被稱為「超大規模科技公司」的 AI 企業，一旦未能實現所需的變現目標，而被迫調整其支出計畫的情況。

相反地，超預期發展的外部風險，則是 AI 行業的發展速度遠超預期，這可能在員工完成再培訓、獲得其他就業機會之前，就先引發大規模的失業潮。