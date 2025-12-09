鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 21:30

《彭博》周二 (9 日) 報導，全球金融市場重新調整對央行政策的預期，從美國、歐洲到澳洲與日本，交易員正押注 貨幣寬鬆動能將趨緩甚至停止，部分市場甚至開始反映「下一步可能不是降息，而是升息」的可能性。

別再等降息了？全球貨幣寬鬆降溫 市場押「下一步可能升息」(圖：REUTERS/TPG)

歐洲方面，貨幣市場預期已顯著改變，交易員幾乎不再押注歐洲央行（ECB）會進一步降息，甚至有約三成機率認為 到 2026 年底前反而會升息。市場轉向的關鍵來自央行執委施納貝爾（Isabel Schnabel）本周一的談話，她表示對未來升息「感到自在」，立即推升市場針對明年升息的押注。

在澳洲，澳洲央行（RBA）總裁布洛克（Michele Bullock）周二明確排除短期內再度降息的可能，使市場對該國利率走向重新定價，利率交換（Swaps）顯示，明年底前可能有近兩碼的升息空間。

日本市場情況則截然相反，市場普遍認為日銀（日本央行 / BOJ）將於下周升息 1 碼 (25 個基點)，將利率調升至 0.75%，並預期 2026 年可能再度升息。日元疲弱、薪資調整與通膨壓力共同推動日銀繼續退出長期寬鬆政策。

美國部分，市場仍預期聯準會 (Fed) 本月將再度降息，但對未來一年半的寬鬆空間變得更為保守。交易員目前僅預期 明年兩次降息，低於上月末市場押注的三次降息。德意志銀行全球宏觀研究主管 Jim Reid 表示，市場開始將「升息」視為部分地區的下一步，「若這種情況在美國發生，將顛覆風險資產與明年的市場展望。」

報導指出，市場對利率走向重新定價，很可能讓全球公債殖利率處在較高區間。雖然美國、歐洲、英國與日本公債殖利率周二略為走低，但本月仍顯著上升。不過短線波動將受 Fed 本周利率決策與美國 10 月職位空缺 (JOLTS) 數據影響。瑞穗國際策略師 Evelyne Gomez-Liechti 表示，如果就業與職缺指標偏弱，「可能足以讓美國利率重新反彈，收復部分近期失土。」