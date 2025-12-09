鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 20:30

《彭博》周二 (9 日) 報導，美國小型企業在 11 月對未來景氣的信心有所好轉，主要受到銷售前景轉佳的提振。美國全國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布的樂觀指數上升 0.8 點至 99，為近三個月高點。構成該指數的 10 項分項中，有 6 項上升、3 項下降，1 項持平。

NFIB 指出，帶動整體信心回升的最主要因素來自銷售預期改善，相關分項上升 9 點，是此波指數上升的最大貢獻來源。淨有 15% 受訪企業預期未來三個月的銷售量可望增加，為今年以來最高水準。銷售前景提升同時也推動人力規劃，有淨 19% 的小企業計畫在未來三個月增加人力，較 10 月提高 4 個百分點，同樣為今年新高。

值得注意的是，樂觀情緒回升是在通膨壓力升溫的情況下出現。有淨 34% 的企業表示，過去三個月已調高商品或服務價格，為 2023 年 3 月以來最多，較 10 月增加 13 個百分點。通膨議題在受訪小型企業面臨的困境中排行第二，僅次於對勞動品質不足的擔憂。

除了銷售預期與招募計畫改善之外，增加庫存與獲利前景也出現小幅好轉，對整體指數表現形成支撐。不過，小企業對美國整體經濟前景的看法卻未同步好轉。僅有淨 15% 的業者認為未來數月經濟會改善，為七個月新低，顯示企業對宏觀經濟仍抱持保留態度，相關不確定性指標也維持在偏高區間。