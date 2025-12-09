鉅亨網編譯段智恆 2025-12-09 20:00

《路透》周二 (9 日) 報導，供應鏈數據平台 Descartes Systems Group 指出，美國海運貨櫃進口量在 11 月較去年同期下滑 7.8%，主因來自對中國商品需求疲弱，以及感恩節月份工作天數較少。不過整體進口量仍維持高水準，為歷史第四強的 11 月，僅次於疫情期間消費與補庫存需求爆發的 2020 年、2021 年，以及去年 2024 年。

Descartes 顯示，美國港口 11 月處理 2,183,048 個 20 呎標準貨櫃 (TEU)，符合季節性淡季的正常回落。但來自中國的進口卻大幅萎縮，年減 19.7%，是帶動整體貨櫃量下降的主因。報告指出，在消費需求放緩與企業調整訂單節奏下，美國進口行為呈現更謹慎的態度。

今年前 11 個月，美國貨櫃進口總量僅較 2024 年微幅增加 0.1%，與年初近 10% 的成長相比明顯放緩。Descartes 分析，企業早自第二季起就開始減少提前囤貨，調整庫存策略，也可能反映市場對 2026 年經濟情勢與貿易政策的不確定。

Descartes 產業策略總監 Jackson Wood 認為，除季節因素外，進口下滑也反映在「關稅與貿易政策變化下，進口商仍保持高度謹慎」。報告指出，川普政府今年採取斷斷續續的關稅策略，對中國、墨西哥與加拿大等主要貿易夥伴採取不穩定的關稅措施，導致企業難以判斷未來成本，使得訂單規模更加保守。

目前，美國最高法院正審理總統是否能更廣泛地利用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 來加徵關稅。若川普敗訴，政府仍可能透過其他貿易法規重新啟動部分關稅。政策來回不定，也使得企業的採購與庫存策略變得更為謹慎。

全美零售聯合會 (NRF) 供應鏈與報關政策副總裁 Jonathan Gold 表示，儘管零售商「已備貨充足，預期將迎來創紀錄的假期銷售旺季」，但市場普遍憂心 2026 年的貿易政策走向仍會影響明年上半年需求。