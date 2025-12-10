鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-10 01:10

《彭博》周二 (9 日) 報導，美國白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，他認為聯準會 (Fed) 仍有足夠空間大幅調降利率，降息幅度甚至可能超過 1 碼(25 基點)。哈塞特目前被視為美國總統川普挑選下任 Fed 主席的最熱門人選。

在《華爾街日報》(WSJ) 執行長會議接受提問時，主持人詢問若他出任主席，是否會支持川普所希望的更大幅度降息？哈塞特回應，「如果數據顯示可以這樣做，那麼我認為現在確實有很大的降息空間。」當他被追問是否代表降息幅度可能超過 25 基點時，他直接回應：「沒錯。」

外界對哈塞特的關注，主要在於他是否能維持聯準會一貫的政治獨立性。川普日前在接受《Politico》訪問時曾表示，「快速降息」將是挑選下任 Fed 主席的關鍵指標，使市場更關注總統對貨幣政策的影響力。

是否維持 Fed 獨立？哈塞特：我會依數據決策

面對是否會優先忠於川普或獨立判斷的問題，哈塞特回應，他會「依據自己的判斷，而我相信總統也信任我的判斷。」他補充，若提前承諾未來半年利率政策方向，將是不負責任的行為，「Fed 主席的工作應是觀察數據、調整政策並清楚說明原因，而不是先畫好路線圖。」

哈塞特日前接受《CNBC》訪問時，也批評過去幾年 Fed 部分政策過於政治化，顯示他將政策解讀與 Fed 獨立性連結，卻對現任 Fed 決策表現提出質疑。他同時指出自己與現任主席鮑爾仍保持密切互動，他目前與鮑爾「幾乎維持定期會面」，並回憶在川普第一任期擔任 CEA 主席時，每月與鮑爾面談。

由於鮑爾主席任期將於明年 5 月結束，若新主席人選在 1 月出任 Fed 理事，將有數個月處於「任職期間受鮑爾帶領」的過渡狀態，這令市場留意新任主席是否會影響決策節奏。

AI 將成新變數？哈塞特：利率不應限制科技生產力

哈塞特也談到人工智慧 (AI) 對總體經濟可能帶來的「生產力提升效應」。他認為，現階段 AI 對生產力的推動力道，甚至高於 1990 年代的個人電腦革命。他以前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 為例指出，當時 Fed 因科技帶動的高生產力而未跟進升息，即使失業率下降也未引發通膨壓力。

他主張，「AI 現在的生產力故事比電腦更大」，因此 Fed 有機會採取類似的政策思維。他並預期，科技與資本支出可能使美國潛在國內生產毛額 (GDP) 成長率「大幅向上」，甚至可能超過 4%，使較低利率不僅刺激需求，也能擴大供給。