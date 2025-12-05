市場喊降息、Fed唱反調？經濟學家：本月一定會降！

鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 01:10

根據《路透》周四 (4 日) 最新調查，多數經濟學家預期美國聯準會 (Fed) 將在 12 月 9、10 日的會議中再次降息 1 碼 (25 個基點)，理由是就業市場持續降溫，需要政策支持。然而，這項強烈共識卻與決策者內部日益擴大的意見分歧形成鮮明對比，使本次政策決策格外受到市場注目。

市場喊降息、Fed唱反調？經濟學家：12月一定會降！(圖：REUTERS/TPG)

超過 100 名受訪經濟學家中，有 82%(89 名) 預測 Fed 將降息，與利率期貨市場約 85% 的降息預期一致。這也延續 11 月調查的看法，顯示市場對 Fed 寬鬆方向高度確信。

但 Fed 主席鮑爾日前曾警告，過度放鬆可能重新引發通膨，因此 12 月是否降息「絕非勢在必行」。通膨自 2021 年以來一直高於 Fed 的 2% 目標，加上美國政府先前長達 43 天的關門導致官方統計延後，增加決策不確定性。

Fed 官員立場分歧擴大 降息理由各自不同

最新的政策會議紀錄顯示，決策層出現明顯撕裂：有官員希望維持利率不變，甚至反對任何寬鬆政策；另一派官員則主張應降息以防止就業市場滑落。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 近期加入降息派，與 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、華勒 (Christopher Waller) 及米蘭 (Stephen Miran) 皆表示，降息不會阻礙通膨控制，反而能阻止勞動市場惡化。

不過，12 名具有投票權的成員中，約有 5 人公開反對再度降息。有分析指出，立場差異來自對通膨風險的不同解讀，主要包括：

大量減稅與支出法案帶來財政刺激

進口關稅導致商品價格黏著度上升

政治因素可能影響 Fed 獨立性

Jefferies 首席經濟學家 Thomas Simons 指出，鮑爾之前語氣偏向鷹派，與政府關門期間「缺乏可用數據」 有關。他強調，如今重點數據已回歸，12 月政策論述可能與 10 月不同，「反對降息的理由變得難以複製」。

通膨預期分裂、政策不確定性升高

對未來通膨走向的預期也出現巨大落差。密西根大學民調顯示，消費者預期通膨接近 4%，但市場隱含通膨指標 (如 TIPS 與殖利率差) 則顯示通膨預期明顯較低。一方面反映民眾對價格負擔仍敏感；一方面則顯示市場相信通膨壓力將逐步減輕。

市場推估 Fed 最愛的個人消費支出物價指數 (PCE) 將持續高於 2% 至 2027 年，意味美國可能面臨長期「偏高但非危急」的通膨環境。