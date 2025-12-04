美上周初領失業金人數創逾三年新低 裁員有限但招聘同樣疲軟

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-04 22:01

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (4 日) 公布數據，上周初領失業金人數大降 2.7 萬人至 19.1 萬人，創下 2022 年 9 月以來新低，也遠低於路透調查經濟學家預估中位數 22 萬人。

美國上周初領失業金人數大幅下降，但續領人數仍接近近年來高點。(圖:Reuters/TPG)

美國上周初領失業金人數大降至 19.1 萬人，創下逾三年新低。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 29 日當周，經季節調整後的初領失業金人數為 19.1 萬人，遠低於市場預期的 22 萬人，較前周修正後的 21.8 萬人減少 2.7 萬人。這是自 2022 年 9 月以來的最低初領失業金人數。4 周移動平均值為 21.475 萬人。

截至 11 月 22 日當周，經季節調整後的續領失業金人數為 193.9 萬人，較前周修正後的 194.3 萬人減少 4,000 人，4 周移動平均值達 194.525 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

本次公布的數據涵蓋感恩節假期，失業金請領數據往往在假期前後往往波動較大。不過，目前申請數字仍處於歷史低位，顯示裁員情況有限。這也緩解了市場對勞動市場急劇惡化的擔憂，尤其是在 ADP 周三公布的報告顯示，11 月民間就業人數創下逾兩年半來最大降幅後。

然而，續領失業金人數仍接近 2021 年以來高點，反映出失業者愈來愈難找到新工作。經濟學家認為，當前勞動市場正處於「不裁員、不招聘」的停滯狀態。

聯準會 (Fed) 官員將於下周開會決定利率政策。在 12 位具有投票權的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，多達 5 位已表達反對或質疑進一步降息，另有 3 位成員則表明希望繼續降息。

原定周五 (5 日) 公布的 11 月就業報告，因政府創紀錄的 43 天關門而延後，現將於 12 月 16 日發布，屆時也將包含 10 月非農就業數據。

經濟學家將勞動市場停滯歸因於多項因素，包括前總統拜登任期最後一年開始減少移民、川普政府上台後加速的移民政策緊縮，以及 AI 整合到部分職位後削弱勞動力需求，尤其衝擊初階職位等。