鉅亨網編譯段智恆 2025-12-04 03:00

美國 11 月民間就業意外下滑，引發市場對美國總統川普關稅政策是否影響聘僱的討論。然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (3 日) 接受《CNBC》訪問時否認關稅是原因，反而將就業降溫歸咎於政府關門與大規模遣返行動，強調目前的疲弱只是短期現象。

美國ADP就業急凍誰害的？商務部長：不是關稅！是政府關門害的(圖：REUTERS/TPG)

ADP 當天公布的報告顯示，11 月民間企業就業減少 3.2 萬人，遠遜市場預期。盧特尼克受訪時被問及關稅是否造成企業縮減人力時回應：「不是，不是關稅。」他表示，持續數周的政府關門打亂小型企業的營運節奏，尤其是與聯邦政府往來密切的業者在確定款項無法按時入帳後，只能暫緩專案執行、壓抑聘僱活動。

盧特尼克指出，這次就業下滑明顯由小企業主導。ADP 數據顯示，員工少於 50 人的企業 11 月減少 12 萬人，而大型企業則增聘 9 萬人。他表示，小型企業在政府停擺期間承受的現金流不確定性更高，部分建築相關的小型企業也因此減少活動。

此外，他認為川普政府針對無證移民的遣返行動也壓抑了民間小企業的用工需求。他指出，遣返帶來的勞動力缺口勢必反映在就業數據上，並補充說「這會抑制小企業的私人部門就業增長」。

盧特尼克強調，這些壓力都是短期因素，並預測數據將在未來幾個月回穩。他並重申之前的樂觀看法，表示美國國內生產毛額 (GDP)GDP 在 2026 年有望突破 4%。

儘管盧特尼克試圖切割關稅與就業低迷的關係，但市場與企業界對貿易政策的疑慮仍在升溫。近來部分企業高層與經濟預測機構開始警告，川普政府反覆且強烈的關稅措施可能在明年引發更廣泛的裁員潮。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 在報告中指出，11 月的疲弱聘僱為「廣泛放緩」，並強調小企業拉回支出是主要因素之一。她表示，「在謹慎的消費環境與充滿不確定性的總體經濟背景下，招聘一直波動不定。」