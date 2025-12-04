人民幣衝14個月高點 卻被中國國有銀行「踩煞車」！

消息指出，此次美元買盤發生於人民幣周三跳升至 14 個月新高的背景下，與國有銀行過去抑制人民幣升勢的動作一致。然而，不同於以往「先買美元、再透過掉期市場換回人民幣」的策略，這次銀行選擇不將美元回流市場，更可能意在收緊美元流動性，拉高持有人民幣多頭部位的成本。