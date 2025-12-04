人民幣衝14個月高點 卻被中國國有銀行「踩煞車」！
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周四 (4 日) 援引知情人士消息報導，中國多家國有大型銀行本周在在岸市場大量買入美元，並未進行常見的換匯再交易操作，而是直接持有美元，顯示官方正以更強力的方式放緩人民幣升值速度。
消息指出，此次美元買盤發生於人民幣周三跳升至 14 個月新高的背景下，與國有銀行過去抑制人民幣升勢的動作一致。然而，不同於以往「先買美元、再透過掉期市場換回人民幣」的策略，這次銀行選擇不將美元回流市場，更可能意在收緊美元流動性，拉高持有人民幣多頭部位的成本。
市場人士表示，近期美元 / 人民幣遠期掉期點下降，使持有人民幣的負利差加深，尤其是一年期掉期回落幅度顯著，顯示市場持有人民幣長單的成本增加。知情人士稱，國有銀行的行動目的是「放緩人民幣走升速度，而非扭轉升值趨勢」，並強調相關人士因無公開發言權而要求匿名。
《路透》報導發布後，人民幣走勢略有回落，至每美元 7.072 元附近。人民幣在盤中也因「意外偏弱」的中間價設定而回落，導致漲勢暫歇。放慢人民幣升值，使投資者更難持續押注人民幣多頭，因獲利不足以彌補利息差距；美元利率遠高於人民幣，使套利獲利空間縮小。
外界普遍認為，國有銀行有時代表中國人民銀行執行政策性操作，但也可能基於自身交易或替特定客戶下單。中國央行 (人民銀行) 尚未回應置評請求。
今年截至目前，人民幣對美元累計升值約 3.3%，有望創下 2020 年疫情期間以來最大年度漲幅。人民幣走升受到官方訊號支撐，包括近期多次設定強於市場預期的中間價，引發市場認為當局默許升值方向。
不過，國有銀行持續透過市場操作來「平滑升值節奏」。分析人士指出，官方意圖避免出口商在人民幣短線大漲時集中結匯，同時希望人民幣走勢呈現更穩定與可預測性，以提升其在全球結算與交易中的吸引力。
