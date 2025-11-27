鉅亨網編譯段智恆 2025-11-27 01:10

根據《路透》報導，美國 9 月核心資本財訂單與出貨量同步大幅成長，強化經濟學家對第三季經濟成長加速的預期。美國商務部普查局周三 (26 日) 公布，非國防、扣除飛機的資本財訂單 (核心資本財) 月增 0.9%，優於市場原本預估的 0.2%，且 8 月數據也由先前的 0.4% 上修至 0.9%。

美9月核心資本財訂單跳增0.9% 強勁設備投資支撐Q3經濟成長(圖：REUTERS/TPG)

核心資本財通常被視為企業支出與商業投資的指標，此次連續兩個月明顯成長，反映企業持續增加設備投資，儘管製造業仍面臨高關稅與全球需求不確定性等壓力。

報告指出，核心資本財出貨量 9 月也強勢跳增 0.9%，扭轉 8 月小幅下滑 0.1% 的情況，顯示企業對設備需求依然穩健。由於大部分政府統計因 43 天的政府關門而延後公布，此份訂單數據也成為市場評估第三季企業投資的重要依據。

今年以來，企業設備訂單變動幅度較大，部分源自川普總統推動的進口關稅政策，對製造業造成負面衝擊。製造業占美國經濟比重約 10.2%，而關稅使部分產業處於壓力之下。不過，人工智慧 (AI) 相關投資激增，推升部分製造業領域需求，使整體投資表現不一。

在上半年，企業設備支出已呈現強勁成長。經濟學家預估，第三季設備投資依然維持良好動能。亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed) 最新 GDPNow 模型預估，第四季國內生產毛額 (GDP) 折合年率將達 4.0%，高於第二季的 3.8% 成長。

美國政府本周二表示，因政府關門導致資料延後，第三季 GDP 將於 12 月 23 日正式公布。

此外，整體耐久財 (Durable Goods) 訂單 9 月月增 0.5%，低於 8 月的 3.0% 增幅。非國防飛機及零件訂單下降 6.1%，但波音 (BA-US) 官方資料顯示，該公司 9 月接獲 96 架飛機訂單，遠高於 8 月的 26 架，顯示航空需求具有高度波動性。