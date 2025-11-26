義大利反壟斷機構盯上Meta！WhatsApp AI新規遭擴大調查
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，義大利競爭暨市場管理局 (AGCM) 周三 (26 日) 表示，已擴大對 Meta(META-US)的反壟斷調查範圍，調查焦點包括 WhatsApp 更新後的商業平台條款，以及應用程式內新增的人工智慧 (AI) 聊天機器人工具。監管機關同時啟動程序，考慮祭出臨時措施，可能要求 Meta 暫停新條款並限制 Meta AI 在 WhatsApp 上的進一步整合。
義大利監管單位今年 7 月首次對 Meta 展開調查，指控其在未取得用戶同意下，將 Meta AI 助理整合進 WhatsApp，恐排擠競爭對手並侵蝕市場競爭。
AGCM 最新指出，Meta 已於 10 月 15 日修改 WhatsApp Business Solution 的服務條款，明定若企業所提供的服務以 AI 功能為主要特色，將禁止其使用該平台。新規立即適用於新加入的企業，現有企業則將於 2026 年 1 月 15 日開始套用。
監管機關擔憂，這項變更可能讓競爭者難以觸及 WhatsApp 龐大的用戶群──WhatsApp 在義大利擁有超過 3,700 萬名使用者──進而影響 AI 聊天機器人市場的競爭結構。
AGCM 並指出，消費者在通訊工具上的使用習慣黏著度高，若企業被迫離開 WhatsApp，等同失去關鍵接觸渠道，也加深用戶轉向其他平台的阻力。
不過 WhatsApp 強烈反駁相關指控。發言人表示，公司「完全否認這些毫無根據的說法」，並強調 WhatsApp 的商業 API 介面「從未設計用於 AI 聊天機器人」，若遭大量 AI 用途導入，將對系統造成嚴重負擔。
發言人也回應監管單位的排他性質疑，稱最新更新「不會影響數以萬計利用 WhatsApp 提供客服與推播訊息的企業，也不會禁用企業使用自己選擇的 AI 助理與客戶對話」。
AGCM 表示，調查將持續至 2026 年底結束。若最終認定 Meta 構成違反歐盟競爭法、濫用市場支配地位等行為，可能面臨最高相當於其全球年度營收 10% 的罰款。
