鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-25 22:48

美股主要指數周二 (25 日) 震盪走勢，交易員持續消化因政府關門延後公布的經濟數據，同時科技股因人工智慧 (AI) 晶片競爭升溫承壓，輝達與 Alphabet 的較勁引發市場對產業版圖可能重組的疑慮。那斯達克綜合指數在前一日大漲後回落，反映 AI 概念股漲勢轉弱，而市場仍押注聯準會(Fed)12 月降息機率偏高，讓投資情緒在樂觀與擔憂之間來回拉扯。

〈美股早盤〉經濟數據延後＋AI競爭衝擊！主要指數漲跌互現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.06%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 3.0%。

美股期貨周二在多項延後公布的經濟數據出爐後波動整理，交易員持續消化美國政府關門所造成的統計空窗，並重新評估聯準會 (Fed)12 月利率走向。標普 500 指數期貨變動不大，因最新數據顯示，美國 9 月零售銷售小幅成長，批發端通膨在能源與食品價格推升下同步回升。

在 12 月決策會議前缺乏最新經濟資訊，使得本輪數據更受市場重視。那斯達克 100 指數期貨在震盪後回落，該指數前一日因市場押注 Fed 下月降息而飆升逾 2%。公債殖利率下滑，民間就業數據轉弱，再度顯示美國勞動市場降溫；美元走弱，比特幣則跌破 8.8 萬美元。

科技股方面，Alphabet 盤前大漲逾 4％，市值逼近 4 兆美元，因《The Information》報導 Meta Platforms 正洽談投入數十億美元採購 Google 的 AI 晶片。市場對 AI 晶片競爭情勢的再評估也使輝達股價承壓，盤前下跌逾 4%，超微下跌 6%。

消息同時在亞洲市場引發連鎖反應，軟銀集團股價重挫 10%，市場憂心 Alphabet 強化的 Gemini 模型可能提升與 OpenAI 的競爭，進而影響軟銀相關投資前景。

巴黎資產管理公司 Prevoir Asset Management 全球基金經理 Fares Hendi 表示，他並不擔憂輝達短線回檔，認為 Google 進入 AI 晶片市場屬「健康競爭」，也突顯相關領域的巨大成長潛力。

利率市場方面，資金市場目前預估 Fed 在 12 月降息的機率約 8 成。過去數周市場對後續降息的預期一度震盪，但在部分 Fed 官員釋出支持勞動市場的鴿派言論後，押注再度升溫。由於政府關門造成資料延遲，加上 Fed 官員對通膨與景氣的看法分歧加劇，也使交易員難以確定決策方向。

Tikehau Capital 資本市場策略主管 Raphael Thuin 表示，Fed 當前面臨異常明顯的「鷹派與鴿派敘事對立」，在這種缺乏可見度的環境下，市場風險可能延續至今年底甚至 2026 年。

商品市場方面，油價大幅下跌，因《ABC News》報導指出，烏克蘭已同意修訂後的和平協議條款，該協議旨在結束俄羅斯在烏國的戰爭，但仍有部分細節待敲定。

《彭博》策略師 Montgomery Koning 指出，在 AI 晶片競爭升溫的背景下，輝達股價承受壓力，市場開始質疑其未來獲利能力。「雖然目前晶片需求看似無上限，但最終仍會觸及極限，定價能力也可能面臨挑戰。」

截至台北時間周二（25 日）22 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.85%，至每股 324.46 美元

Google 母公司 Alphabet 在自家人工智慧 (AI) 晶片與新版大型語言模型 Gemini 推動下，股價近日強勢上行，市場開始重新評估其在 AI 基礎建設領域挑戰輝達 (NVDA-US) 的可能性。隨著 Google 推出更先進的張量處理器 (TPU)，並傳出 Meta Platforms(META-US) 考慮在資料中心採用相關晶片，Alphabet 在 AI 硬體供應市場的競爭地位備受關注。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 0.47%，至每股 161.46 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 周二 公布第二財季財報，顯示其營收達到人民幣 2,478.0 億元，實現 4.8% 至 5% 的年成長，略高於市場預期的人民幣 2,452 億元。儘管營收表現強勁，但集團的盈利能力卻面臨顯著承壓。經調整淨利潤為人民幣 103.5 億元，較去年同期大減 72%，且低於市場預期的人民幣 168 億元。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.02%，至每股 413.51 美元

特斯拉與負責歐洲車輛核准作業的荷蘭監管機構 RDW 近日出現資訊不一致的情況。RDW 日前公開否認特斯拉日前在執行長馬斯克旗下社群平台 X 上所發布的內容，針對該公司全自動駕駛系統 (Full Self-Driving, FSD) 在歐洲的核准進度作澄清。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 PPI 年增率報 2.7%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 - 0.1%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.8%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 9 月零售銷售月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 9 月核心零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 11 月經濟評議會消費者信心指數預期 93.5，前值 94.6

華爾街分析：

瑞銀證券交易部門認為，美國股市下跌可能已告一段落，隨基準指數在關鍵技術位獲支持，系統性基金拋售已基本平息，加上市場對 Fed 下月降息預期又重回正軌，認為股市後續仍有上漲空間。