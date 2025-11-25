鉅亨網編譯段智恆 2025-11-25 20:00

美國公債周二 (25 日) 走弱，市場在關鍵數據公布前重新調整部位，因投資人預期即將公布的通膨數據可能出現反彈，削弱聯準會 (Fed) 在 12 月降息的正當性。10 年期公債殖利率小幅上升 1 個基點至 4.04%，結束先前三天的走強行情。

通膨要回來了？市場押注PPI恐反彈 美債10年期殖利率走升(圖:Reuters/TPG)

受市場買盤推動，美債殖利率在昨日一度跌至本月低點，但投資人目前更在意的是美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 可能較前月回升的預測。

在利率市場上，交易員仍押注 Fed 將於 12 月 10 日降息 1 碼 (25 個基點)，機率接近 8 成。不過，若通膨數據反彈，可能削弱後續進一步寬鬆的理由。北方信託資產管理公司(Northern Trust Asset Management) 全球共同投資長 Anwiti Bahuguna 表示，由於政府關門造成的資料延遲仍在消化中，Fed 可能認為有必要在下月進行一次「保險性降息」，以在經濟成長與物價狀況更加明朗前先行調整。

她並指出，美國經濟仍存在再度加速的可能，且在明年大選前後，白宮預料將擴大財政支出力道，這可能進一步推升美債殖利率。Bahuguna 認為，通膨回升是明年「顯著風險」，因此她在投組中維持美國公債的低配比 (Underweight)，同時提高通膨保值公債(TIPS) 的比重。

供給面上，美國財政部將於周二標售五年期公債，以及二年期公債的再次發行；而在昨日的三個月與六個月期國庫券標售中，投資人態度相對保守。三菱日聯金融集團旗下瑞穗國際 (Mizuho International) 策略師 Evelyne Gomez-Liechti 則表示，市場在上週避險情緒升高後，投資人正逐步回到風險性資產。