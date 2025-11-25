鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-25 20:30

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)在自家人工智慧 (AI) 晶片與新版大型語言模型 Gemini 推動下，股價近日強勢上行，市場開始重新評估其在 AI 基礎建設領域挑戰輝達 (NVDA-US) 的可能性。隨著 Google 推出更先進的張量處理器 (TPU)，並傳出 Meta Platforms(META-US) 考慮在資料中心採用相關晶片，Alphabet 在 AI 硬體供應市場的競爭地位備受關注。

Meta要換隊？Google晶片有望上位 輝達股價立刻跌給你看(圖：REUTERS/TPG)

自 10 月中以來，Alphabet 股價已累計上漲約 35%，市值在此期間增加近 1 兆美元，使公司與輝達市值差距縮小至約 5,900 億美元。Alphabet 股價周二盤前再漲 3.5%，連續第三個交易日走強；輝達則在盤前下跌約 3.5%、超微 (AMD-US) 同樣走低。

根據《The Information》報導，Meta 正在討論在 2027 年於其資料中心部署 Google 設計的 TPU。此外，Meta 可能最快在明年向 Google 雲端部門租用 TPU，作為 AI 運算需求快速增加下的補充來源。若此合作落地，將是 Google 將 TPU 推向更廣泛市場的重要里程碑，也可能成為輝達長期主導地位的潛在挑戰。

專家指出，Google 最初於 2018 年推出第一代 TPU，原本主要用於內部雲端業務，如今已發展到可支援高階 AI 模型訓練與推論的版本。據了解，TPU 因為採客製化設計，被部分分析師視為 Google 的關鍵優勢，可為企業提供更高效能的 AI 計算選項。

Skagen 投資公司投資總監 Alexandra Morris 的分析指出，市場對輝達的競爭敘事正在改變。她表示：「原本市場認定輝達是唯一能提供 AI 建置所需運算力的供應商，但這個敘事已經開始鬆動。」Meta 若採用 TPU，將象徵科技業者願意尋找輝達以外的替代方案，顯示 AI 供應鏈可能朝向更多元化發展。

不過，Morris 與其他分析師也提醒，TPU 能否在功耗效率、運算能力與軟體支援等方面全面與輝達 GPU 抗衡，仍需要觀察。Lombard Odier 投資管理公司宏觀主管 Florian Ielpo 指出：「AI 產業仍在早期階段，Google 的 TPU 是潛在替代方案，但距離撼動輝達地位仍有很長的路。」

儘管輝達股價近期回檔，其本益比也從長期平均顯著下降，但公司仍被視為 AI 基礎建設不可替代的核心供應商。企業加速建置 AI 資料中心之際，市場確實出現尋找更分散晶片來源的趨勢，以降低對輝達的依賴。Meta 今年資本支出預估將達 700 億至 720 億美元，其中相當大部分投入 AI 基礎設施。