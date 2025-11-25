鉅亨網編譯段智恆 2025-11-25 21:00

《彭博》周二 (25 日) 報導，由馬雲創立、阿里巴巴集團 (09988-HK)(BABA-US) 持股三分之一的螞蟻集團 (Ant Group) 近期受惠於人工智慧 (AI) 技術投入與海外擴張策略，最新一季獲利成長 10%。根據阿里巴巴財報推算，螞蟻在截至 6 月 30 日止的一季貢獻人民幣 27 億元 (約 3.81 億美元) 獲利，換算螞蟻本身單季獲利約為人民幣 83 億元。螞蟻方面對此不予置評。

〈財報〉AI與國際擴張助攻！螞蟻集團最新一季獲利成長10%(圖：REUTERS/TPG)

螞蟻旗下支付平台支付寶為中國重要的數位金融服務工具，集團在歷經監管整頓後積極尋找新成長動能，近年將重心轉向 AI 能力建設，包括自家 AI 模型、類人型機器人與智慧醫療服務等。今年推出的 AI 助理上線後幾天內吸引百萬名用戶體驗，反映市場對 AI 服務需求升溫。

在海外布局方面，螞蟻的國際事業以新加坡為據點，2024 年營收達 30 億美元，逐漸具備分拆上市的可能性。外界對中國科技業氣氛也因中國國家主席習近平年初與民營企業家會面後有所改善，螞蟻共同創辦人馬雲亦出席了去年底的 20 周年活動並發表談話，討論 AI 帶來的新機會。馬雲已於 2023 年放棄控制權，目前未在公司擔任任何職務。

螞蟻近期展示首款類人型機器人，具備醫療諮詢與簡易家務能力，同時積極強化其健康服務平台 AQ，該平台截至 9 月已服務 1.4 億名用戶，成為集團布局 AI 醫療的重要一環。

不過螞蟻估值仍遠低於先前水準。2023 年的股份回購計畫中，公司估值約 790 億美元，較 2020 年底在上海與香港 IPO 前的 2,800 億美元高峰大幅縮水，反映在監管環境收緊後的業務轉型期仍未完全結束。