中國藉日本爭端重塑台海敘事 川普沉默背後的外交算計

鉅亨網編譯段智恆 2025-11-25 19:43

《彭博》周二 (25 日) 報導，美國總統川普與中國國家主席習近平昨日進行一小時通話，再度把最敏感的「台灣議題」推回美中互動核心。雖然華府聲明僅強調貿易與合作進展，但北京方面透露，習近平在通話中藉由近期的中日外交衝突強調中國對台主權，並提醒美方處理台灣議題時「必須審慎」。

川習通話透露新格局：北京測試美方底線 華府避免提前攤牌(圖:Reuters/TPG)

通話發生在美中關係暫現緩和氣氛之際，也是在川普準備明年四月訪中前的重要鋪陳。外界聚焦的是，在習近平重新點名台灣後，川普政府是否可能調整對台政策立場，或刻意保持低調以維持與中國的議程安排。

北京施壓日本、川普仍保持模糊

《彭博》引述知情人士報導，習近平在通話中將台灣問題與近期的中日爭端相連結，強調北京對台主張屬於「二戰後國際秩序不可分割的一部分」，並暗示美中曾在對抗法西斯與「軍國主義」中站在同一陣線。這番話被視為針對日本首相高市早苗近日的安全政策言論。

高市早苗上月上任後表示，日本自衛隊可能在台海危機中被捲入，引發北京激烈反彈，中國隨即祭出經濟反制、外交施壓與強硬言辭，並將爭端提交至聯合國，要求各方表態。《彭博》指出，北京正藉此事件測試美方立場，並尋求利用美中關係暫時回暖的窗口，在外交上孤立日本。

川普在美方聲明中並未提及台灣或日本，而是著重在貿易進展，稱雙方關係「極為強勁」。然而日本政府旋即透露，川普已致電向高市早苗轉述通話內容，並確認美日關係仍然穩固。

分析指出，川普在公開聲明中刻意保持沉默，可能是為避免在台灣議題上提前表態，干擾其明年訪中布局。《彭博》報導更指出，北京認為川普正展現「維持穩定關係的強烈意願」，並視此為向美方再次重申台海敏感度的良機。

台灣議題升溫、軍售與過境成火點

《彭博》進一步指出，台灣的關鍵議題可能在川普訪中前持續升溫。知情人士透露，台灣方面仍希望安排總統賴清德再次過境美國，但川普今年七月已拒絕相關申請。如今若台美再度提出過境安排，勢必再度觸動北京敏感神經，成為美中脆弱互動中的關鍵風險。

武器銷售也是重要焦點。美國近期批准一筆估值約 3.3 億美元的軍售案，北京已嚴正抗議並要求華府停止對台軍售。《彭博》分析，這些議題都有可能在接下來的幾個月內成為美中摩擦點。

此外，北京在稀土出口上的政策運用，也被視為其影響美方談判的戰略工具。川普政府先前調整部分超高關稅，被普遍解讀為在稀土供應壓力下的讓步，美國財政部長貝森特更形容此局勢讓美國彷彿置於中國的「利刃之下」。《彭博》分析指出，北京可能會繼續利用稀土供應作為要價點，在台灣等敏感議題上施壓美方。

儘管如此，川普政府內部仍存在制衡聲音，國務卿盧比歐先前曾強調，美國不會以台灣議題交換貿易利益，意圖安撫外界對川普政策方向的疑慮。