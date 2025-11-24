鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-24 22:40

美股主要指數周一 (24 日) 開高，投資人押注聯準會 (Fed)12 月可能啟動降息，同時等待本周多項經濟數據公布以研判貨幣政策方向。科技股反彈領漲大盤，Alphabet 與阿里巴巴上揚帶動市場情緒回穩，協助在感恩節前的交易周扭轉先前人工智慧(AI) 題材回檔的壓力。全球股市同步走強，不過比特幣則再度走弱。

〈美股早盤〉科技股領漲！主要指數開盤走高 市場靜待本周關鍵數據(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 330 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲逾 2.3%。

那斯達克 100 期貨上漲 1%，主要受 Alphabet(GOOGL-US)盤前大漲逾 4% 帶動；標普 500 期貨則上揚 0.7%。亞洲市場方面，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 因旗下人工智慧 (AI) 應用程式首日推出表現強勁，股價跳漲 4.7%。不過，諾和諾德 (Novo Nordisk) 在哥本哈根暴跌 9.8%，因研究指出其 Ozempic 口服版本未能延緩阿茲海默症惡化。

比特幣則再度走弱，回落至 86,000 美元附近，並維持今年以來最差的單月走勢。油價則持穩，投資人關注俄烏和平協議的可能性。短天期美國公債殖利率小幅回升，因聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 再度支持 12 月降息，並表示自明年 1 月起將採取逐會議判斷政策方向的做法。

科技股反彈帶動大盤情緒回穩

科技股的回升，緊接在前一周的市場劇烈波動之後。當時投資人憂心科技類股估值偏高，且擔心 AI 投資熱潮在依賴大量資本的情況下，能否真正帶來長期報酬。市場目光現聚焦 12 月 Fed 利率決策會議，視為下一個主要方向指標；但因美國政府先前關門，經濟數據延遲發布，投資人目前僅能依賴較為滯後的訊息進行判斷。

Carmignac Gestion 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示，科技股的基本面仍具支撐。「從季節性來看，進入感恩節與年底通常是偏多的時期，因此從現在到 2026 年第一季，我偏向維持風險偏好。」

本周美國即將迎來包括生產者物價指數 (PPI)、耐久財訂單與初領失業金在內的多項數據。

由於非農就業報告被延後發布，市場預料 Fed 將更依賴替代型指標。即將公布的 9 月零售銷售數據亦成焦點，預期增幅將從前月的 0.6% 放緩至 0.4%，反映消費者仍受高物價壓力，但整體需求在夏季展現韌性，並可能支撐第三季更強勁的成長。然而，分析師指出，若企業放緩招聘，支出動能可能在未來逐步降溫。

多項數據集中公布 市場關注 12 月 Fed 會議方向

市場利率預測顯示，投資人目前押注 Fed 在 12 月降息的機率約為三分之二。近期因決策官員看法分歧加上數據延遲，降息機率曾多次震盪。Interactive Investor 市場主管 Richard Hunter 表示：「更多跡象顯示經濟動能疲弱，因此本週的零售銷售數據將備受關注，儘管數據本身略具滯後性。市場希望近期偏謹慎的情緒能暫時獲得改善。」

《彭博》策略師指出，由於政府關門導致多項數據集中湧現，加上 12 月利率決策仍具關鍵影響力，市場在「降息」與「按兵不動」間分歧明顯。他們認為，屆時的決策與最新經濟評估可能使市場再度劇烈重估，並延續高度不確定性直到年底。

截至台北時間周一（24 日）22 時許：

焦點個股：

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 8.62%，至每股 43.53 美元

丹麥製藥商諾和諾德 (Novo Nordisk) 周一公布阿茲海默症藥物後期臨床試驗結果，證實以 Rybelsus 與 Ozempic 相同有效成分「semaglutide」所進行的研究未能達成主要目標，消息一出股價大跌，盤中跌幅在哥本哈根一度擴大至 12%，創下 2021 年 7 月以來低點。

Meta(META-US) 早盤股價上漲 0.95%，至每股 599.93 美元

美國參議員霍利 (Josh Hawley) 與布魯門塔 (Richard Blumenthal) 致函聯邦貿易委員會 (FTC) 與美國證券交易委員會(SEC)，要求兩大監管機構對 Meta Platforms 展開調查。兩位議員引用《路透》近日揭露的文件指出，Meta 從臉書與 Instagram 上涉及詐騙或違禁品的廣告獲取可觀收入，可能違反監管規範。

Salesforce(CRM-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 227.48 美元

軟體巨頭 Salesforce 執行長貝尼奧夫 (Marc Benioff) 高調「變心」，盛讚 Google(GOOGL-US) Gemini 3 在推理與速度上的進步「太瘋狂」，甚至宣稱已棄用 ChatGPT。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，美股近期的回檔可能已接近尾聲，並重申對明年行情的偏多展望。

根據周一發布的報告，威爾森帶領團隊認為，短線若再出現疲弱走勢，反而是投資人布局明年的機會。他指出，該行持續看好非必需消費、醫療保健、金融、工業與小型股等類股，視為明年具備成長潛力的領域。