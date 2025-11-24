撿便宜的機會來了？大摩：美股修正近尾聲 重申明年看多
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (24 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，美股近期的回檔可能已接近尾聲，並重申對明年行情的偏多展望。
根據周一發布的報告，威爾森帶領團隊認為，短線若再出現疲弱走勢，反而是投資人布局明年的機會。他指出，該行持續看好非必需消費、醫療保健、金融、工業與小型股等類股，視為明年具備成長潛力的領域。
摩根士丹利預估，標普 500 指數在一年後可望攀升至 7,800 點，為《彭博》追蹤主要華爾街機構中較偏多的預測之一。該預測意味著從目前位置起算將有約 18% 的上漲空間，也代表美股可能自這波回檔中大幅反彈。
標普 500 自 10 月高點以來已回落約 4%，主因市場再度聚焦於科技股估值偏高的疑慮。威爾森在報告中提到，「盤面下方的疲弱表現，反而意味著我們已經更接近這波修正的尾端，而不是起點。」他也補充，短線波動仍難以完全排除。
威爾森表示，聯準會 (Fed) 最終仍可能啟動降息，這將成為支撐股市的重要力量。他並指出，人工智慧 (AI) 有望帶來企業效率提升效益，進一步推動企業獲利。
值得注意的是，威爾森今年 4 月在美股因美國大規模關稅引發震盪時，仍堅持維持偏多觀點。事後美股如其預期走高，標普 500 指數在其後數月回升至歷史新高，他的看法也因此獲得市場高度關注。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
- 那斯達克遭遇「GPT時刻」後的第四次大拋售！這次有何不同？
- 波克夏買Alphabet非巴菲特決策？彭博：新執行長阿貝爾更敢冒風險押注AI
- 德勤2026科技預測：AI規模化崛起、半導體供應鏈挑戰與短劇熱潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇