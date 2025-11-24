鉅亨網編譯段智恆 2025-11-24 19:30

撿便宜的機會來了？大摩：美股修正近尾聲 重申明年看多(圖：REUTERS/TPG)

根據周一發布的報告，威爾森帶領團隊認為，短線若再出現疲弱走勢，反而是投資人布局明年的機會。他指出，該行持續看好非必需消費、醫療保健、金融、工業與小型股等類股，視為明年具備成長潛力的領域。

‌



摩根士丹利預估，標普 500 指數在一年後可望攀升至 7,800 點，為《彭博》追蹤主要華爾街機構中較偏多的預測之一。該預測意味著從目前位置起算將有約 18% 的上漲空間，也代表美股可能自這波回檔中大幅反彈。

標普 500 自 10 月高點以來已回落約 4%，主因市場再度聚焦於科技股估值偏高的疑慮。威爾森在報告中提到，「盤面下方的疲弱表現，反而意味著我們已經更接近這波修正的尾端，而不是起點。」他也補充，短線波動仍難以完全排除。

威爾森表示，聯準會 (Fed) 最終仍可能啟動降息，這將成為支撐股市的重要力量。他並指出，人工智慧 (AI) 有望帶來企業效率提升效益，進一步推動企業獲利。