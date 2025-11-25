改名後首戰！亞馬遜低軌道衛星開放測試 拼挑戰Starlink霸主地位

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-25 00:56

根據綜合外電周一 (24 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布，將開放特定企業測試其近期改名的低軌道衛星網路服務 Amazon Leo，正面迎戰 SpaceX 的 Starlink。

亞馬遜改名後的低軌衛星網路服務Amazon Leo開放企業測試，挑戰SpaceX的Starlink。

亞馬遜在部落格文章中宣布，將讓精選企業客戶搶先測試 Amazon Leo 的硬體和軟體。透過這項「企業預覽」計畫，亞馬遜可蒐集回饋並為特定產業量身打造解決方案。

‌



從 Project Kuiper 改名為 Amazon Leo

本月稍早，亞馬遜將其衛星網路服務從 Project Kuiper 改名為 Amazon Leo，並推出新網站行銷。Leo 取自低軌道 (low-Earth orbit) 的縮寫，指距離地表 1,200 英里內的太空區域，這也是亞馬遜衛星群的運行範圍。

六年前，亞馬遜宣布要打造由 3,236 顆低軌衛星組成的星系，為消費者、企業和政府提供高速、低延遲網路。自今年 4 月起，該公司已透過 United Launch Alliance 和 SpaceX 等合作夥伴發射超過 150 顆衛星，但目前在軌道上的衛星仍不到 200 顆。

相比之下，由 SpaceX 執行長馬斯克領導的 Starlink 擁有巨大領先優勢。Starlink 目前有近 9,000 顆衛星環繞地球，主導市場，而亞馬遜在經歷多年延宕後才在 4 月開始發射首批生產衛星。

推出速度最快的商用天線

亞馬遜也同步推出由自家客製化晶片驅動的新型用戶天線 Leo Ultra，下載速度可達每秒 1 Gbs、上傳速度每秒 400 Mbs。亞馬遜稱這是「量產中最快的商用相位陣列天線」，設計更耐用且能抵抗惡劣天氣。

亞馬遜將向參與預覽計畫的客戶出貨 Leo Ultra 及較大型的 Leo Pro 天線。目前已簽約的企業包括捷藍航空 (JBLU-US)、L3Harris、澳洲寬頻網路營運商 NBN 等。該公司表示，隨著網路覆蓋擴大，將納入更多客戶，但尚未公布消費者定價和上市時程。