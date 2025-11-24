鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-24 20:30

丹麥製藥商諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 周一 (24 日) 公布阿茲海默症藥物後期臨床試驗結果，證實以 Rybelsus 與 Ozempic 相同有效成分「semaglutide」所進行的研究未能達成主要目標，消息一出股價大跌，盤中跌幅在哥本哈根一度擴大至 12%，創下 2021 年 7 月以來低點。

諾和諾德阿茲海默症藥物試驗失敗 股價重挫逾一成(圖：REUTERS/TPG)

‌



根據諾和諾德公告，臨床試驗共包含兩項大型研究，評估 semaglutide 是否能延緩輕度阿茲海默症患者的認知能力惡化。雖然受試者在部份與疾病相關的生物標記上出現改善，但這些變化並未轉化為認知退化速度的減緩，亦無法達到試驗設下「至少 20% 認知衰退減緩」的主要目標。

本次試驗採用的是經核准用於治療第二型糖尿病的口服藥物 Rybelsus，其有效成分與暢銷的減重與糖尿病藥物 Ozempic 與 Wegovy 相同。諾和諾德科學長 Martin Holst Lange 表示，儘管 semaglutide 並未展現延緩阿茲海默症進展的療效，但其在糖尿病、肥胖與相關疾病上的臨床證據仍然完整，他也強調公司有責任探索其潛在應用。

在市場端，投資人早已對這項阿茲海默症試驗抱持高度不確定性，多家分析師事前將其稱為「長線賭注」，諾和諾德內部亦形容其為「樂透彩」。摩根士丹利 (MS-US) 先前估計，試驗成功可能帶來高達 50 億美元的額外年營收。然而，多數機構認為成功機率有限，UBS 甚至預估成功率只有 10%，摩根士丹利也估計試驗失敗機率高達 75%。

業界普遍認為，阿茲海默症仍是最艱難的藥物研發領域之一，涉及記憶、認知與個性改變等深層神經病變，全球目前尚無治癒方法。全球超過 5,500 萬人受到阿茲海默症與失智症影響，使其成為製藥公司尋求突破的重要領域。

對諾和諾德而言，這次挫敗發生在公司努力重新鞏固其在肥胖治療市場的領先地位之際。今年以來，該公司股價已下跌逾半，市場對其長期競爭力產生疑慮。若 Wegovy 能展現延緩阿茲海默症的療效，將能使其對抗美國競爭對手禮來相關產品的競爭力更為突出。