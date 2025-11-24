鉅亨網編譯段智恆 2025-11-24 20:00

根據《彭博》報導，歐盟表示，美國高層官員本周訪問布魯塞爾期間，雙方預料不會就鋼鐵等產品的關稅問題達成協議。歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周一 (24 日) 向媒體指出，這次會議並非正式談判，而是針對雙方現況的「盤點與評估」。

歐美關稅談判卡關！歐盟：這次來不會有突破(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 此行是 7 月歐盟與美國達成貿易協議後，首次到訪布魾塞爾。

根據當時的協議內容，美國對多項歐盟商品課徵 15% 關稅，而歐盟則承諾取消對美國工業產品與部分農產品的關稅。雙方也表示將繼續努力降低其他關稅，包括目前美國對歐洲鋼鋁產品課徵的 50% 關稅；歐盟則已以相同稅率反制，對超出特定配額的美國鋼鐵產品加徵 50% 關稅。

盧特尼克與葛里爾將與歐盟各國貿易部長共進工作午餐，針對 7 月簽署的協議內容進一步討論。塞夫柯維奇提到，這次會面同時也關於「重新評估歐盟與美國的雙邊關係」。

歐盟官員預計會在會談中提出對美方的不滿，特別是美國近期將 50% 鋼鋁關稅擴大至逾 400 項歐盟商品，引發外界擔憂協議架構正被逐步削弱。

美國方面也對歐盟提出自己的疑慮，認為歐盟執行協議的速度過慢，尤其歐洲議會至今尚未正式批准該協議。此外，華府也持續敦促歐盟放寬數位與環境相關監管規範。

丹麥外交部長拉斯穆森 (Lars Lokke Rasmussen) 指出，美國的訴求已不僅限於貿易議題，「美方對歐洲的若干要求與貿易並沒有直接關係，而是涉及整個數位監管架構的調整。」他也坦言，本次會面「不太可能出現重大突破」。

美國談判官員的首次訪歐之行，正值歐盟與美國試圖加深在中國相關議題上的合作。雙方均關注北京對國防與工業生產所需關鍵礦物的出口限制，並希望共同因應供應鏈風險。