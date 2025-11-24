鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 20:40

美國商業經濟學家協會 (NABE) 的年終預測調查顯示，美國經濟明年預計將溫和成長，但就業增幅依然緩慢，且聯準會將放緩進一步降息的腳步。

NABE預測：明年美國經濟成長小幅上揚 關稅是最大下行風險(圖:shutterstock)

這項針對 42 位專業預測師、於 11 月 3 日至 11 日期間進行的調查顯示，經濟成長的中位數預期為 2%。此預期高於 10 月調查預測的 1.8%，也與 6 月預測僅 1.3% 的成長率形成對比。成長的主要驅動力預計是個人支出和商業投資增加。

然而，受訪專家幾乎一致認為，川普政府的新進口關稅將對經濟成長造成拖累，影響程度約達四分之一個百分點或更多。

受訪者將「關稅影響」視為美國經濟前景最大的下行風險，同時考量了其發生的機率和潛在衝擊。此外，更嚴格的移民執法也被視為會抑制成長的因素，而生產力提升則是最有可能使成長超出預期的因素。

在通膨方面，預計今年底通膨率將達到 2.9%，略低於 10 月調查預測的 3%，明年則只會小幅下降至 2.6%。關稅被認為是造成通膨居高不下的因素之一，影響程度從 0.25 個百分點到近 0.75 個百分點不等。

由於通膨具有黏性且失業率僅預計略微上升，聯準會的降息行動將十分謹慎。協會預計聯準會將在 12 月批准降息 0.25 個百分點。但明年預計只會再降息 0.5 個百分點，以接近貨幣政策大致中性的利率水準。

至於就業市場，職位增長預計將保持溫和，每月約增加 64,000 人。儘管這快於今年底的預期，但仍遠低於近期常態。