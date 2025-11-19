鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-19 00:00

綜合外媒周二 (18 日) 報導，美國就業市場在政府停擺後逐步恢復資料發布，但最新數據顯示，勞動市場在 10 月底略有降溫。初領失業金維持在約 23 萬件的區間，而 ADP 單周就業統計則顯示企業平均每周裁撤約 2,500 名員工。隨著聯邦政府恢復運作，各項延後的經濟數據也陸續補發，市場正關注本周四重新發布的 9 月官方就業報告。

美國官方數據回歸！初領失業金與ADP同步指向就業市場轉弱(圖：REUTERS/TPG)

初領失業金維持 23 萬人 水準大致與 9 月相近

‌



美國勞工部 (DOL) 網站公布的資料顯示，截至 10 月 18 日當周，美國首次申請失業救濟金人數為 23.2 萬。由於上月遇上史上最長政府停擺，勞工部無法發布定期周報，僅能透過其他資料庫更新歷史數列。儘管數據發布形式不同，但最新數字大致符合經濟學家利用州層級未調整資料與季調因子推算的預估值。

持續申請失業救濟人數則小幅增加至 195.7 萬人，高於前一周的 194.7 萬人。除此之外，政府停擺期間的前三周初領失業金資料並未正式公布，僅州層級資料可供下載。

政府停擺影響多項重要經濟報告的發布，包括原訂 10 月 3 日公布的 9 月非農就業報告 (NFP)。勞工統計局( BLS) 表示，為使社會安全局能計算生活成本調整 (COLA)，9 月消費者物價指數(CPI) 獲例外準時發布。

不過，多數勞動市場資料延後至政府恢復運作後才補發。市場目前正等待延後發布的 9 月就業報告，預計本周四 (20 日) 公布，將成為研判美國聯準會 (Fed) 政策前景的關鍵。

ADP：企業每周裁員約 2500 人 勞動市場 10 月底現降溫跡象

ADP Research 周二公布的最新就業統計指出，10 月截至 11 月 1 日的四周期間，美國企業平均每周裁撤約 2,500 人，顯示就業市場在 10 月底失去部分動能。不過報告也顯示，裁員速度在接近 11 月時略見放緩。

ADP 的單周統計，在政府停擺期間成為市場追蹤就業市場的替代參考指標，填補官方數據延後發布的空白。即使政府已恢復運作，10 月官方經濟數據何時發布仍未完全明朗。ADP 單月報告於 11 月 5 日公布顯示，10 月民間企業新增就業 4.2 萬人，結束前兩個月連續下滑的走勢。

ADP 資料還指出，10 月間多家大型企業宣布裁員，包括亞馬遜 (AMZN-US) 與目標百貨(TGT-US)。據人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 統計，10 月裁員計畫規模為 20 多年來同期最高。