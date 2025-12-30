鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 23:00

《CNBC》周二 (30 日) 援引知情人士消息報導，日本投資巨擘軟銀 (SoftBank) 已完成對人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 高達 400 億美元的投資承諾，正式全數到位。這項投資使軟銀在 OpenAI 的持股比重升至 10% 以上，進一步加深其在 AI 領域的布局。

400億美元到位！軟銀完成OpenAI投資 持股突破一成(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，軟銀上周已匯出最後一筆約 220 億至 225 億美元的資金。此前，軟銀已透過聯貸方式投入約 100 億美元，並另行直接投資 80 億美元於 OpenAI，至此完成整體投資計畫。

《CNBC》今年 2 月曾報導，軟銀正以約 2,600 億美元的投前估值，敲定對 OpenAI 的 400 億美元投資案。當時相關人士表示，資金原訂於 12 至 24 個月內分批到位，部分資金將用於支援 OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) 及軟銀共同推動的人工智慧基礎建設計畫「星際之門」(Stargate)。

近月來，企業持續加碼投入 AI 相關基礎建設，以因應生成式 AI 需求快速成長及算力需求不斷攀升。軟銀也同步擴大相關布局，周一同意以 40 億美元收購資料中心投資公司 DigitalBridge(DBRG-US)，強化其在 AI 與數位基礎建設領域的布局。

此外，軟銀上月已全數出清其持有的輝達 (NVDA-US) 股份，總價值約 58 億美元。知情人士指出，該筆資金連同其他現金來源，為軟銀完成 OpenAI 投資提供重要支援。軟銀過去曾是輝達的早期投資人之一。

值得注意的是，《CNBC》指出，OpenAI 目前正為首次公開發行 (IPO) 做準備，該公司過去多年來已獲得微軟 (MSFT-US) 投入數十億美元資金。此外，《CNBC》本月稍早也報導，OpenAI 正評估來自亞馬遜 (AMZN-US) 超過 100 億美元的潛在投資案。