鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-18 22:40

〈美股早盤〉科技股領跌、比特幣同挫 主要指數開低

截稿前，道瓊工業指數跌近 360 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

標普 500 期指盤前下跌 0.5%。家得寶盤前重挫近 4%，公司指出大型耐久財買氣疲弱。科技股賣壓亦延續，亞馬遜與微軟盤前均下跌逾 1.5%，主因近期遭調降評等。

資金湧向避險資產，美國公債成為主要受惠者，10 年期公債殖利率下滑 4 個基點至 4.10%。比特幣一度跌破 9 萬美元後回升，金價則在每盎司 4,000 美元上方震盪，美元變動不大。

多項資產走勢反映市場對利率前景與科技企業財報多所疑慮，而輝達將於周三 (19 日) 美股盤後公布業績，被視為檢驗人工智慧 (AI) 類股估值能否站得住腳的重要觀察點。市場焦點接著將轉向周四 (20 日) 公布的 9 月就業報告，該報告因政府停擺延後，對美國聯準會 (Fed) 未來政策方向至關重要。

瑞士人壽投資管理 (SwissLife Gestion Privée) 基金經理人 Eric Bleines 表示，關鍵問題在於「輝達財報後，這波下跌是否會延續」，而其結果將決定市場目前只是短暫休整，還是可能進一步走向修正。

另一方面，隨著美國政府在史上最長停擺後逐步恢復運作，美國勞工部網站已重新公布最新數據，顯示截至 10 月 18 日當周初領失業金人數為 23.2 萬人，但過去三周的資料仍未提供。

巴克萊 (BCS-US) 策略師 Anshul Gupta 指出，輝達業績與延後的 9 月非農報告將主導短期市場情緒。巴克萊預期，隨著 AI 投資加速與運算基礎設施需求提升，輝達仍具上行空間，但也提醒其過去五次財報中，有四次財報周期間股價出現一周下跌。

選擇權市場顯示，輝達財報後可能出現約 6.4% 的股價波動，與近期平均水準大致相符。

Jefferies 歐洲首席經濟學家兼策略師 Mohit Kumar 表示，許多機構投資人原本就預期年底前市場會出現波動與拉回，而目前市場的調整並未造成普遍性壓力，他指出：「除了散戶之外，市場上並沒有太多痛感。」

另一項對股市不利的訊號來自現金部位下降。美銀 (BAC-US) 全球基金經理人調查顯示，基金經理人平均現金水位降至 3.7%，這一水準自 2002 年來僅出現 20 次，而在那些情況中，股市在之後一到三個月通常走弱，美國公債則有較佳表現。

美銀策略師 Michael Hartnett 警告，若 12 月未出現降息，市場可能「進一步修正」。他指出，目前投資人股票部位已達今年 2 月以來最高，而部位結構「已由順風轉為逆風」。

《彭博》策略師亦指出，由於政府停擺導致部分勞動市場數據延後發布，市場在 12 月 Fed 會議前可能難以獲得清晰方向訊號。在目前利率期貨反映約五五波的降息機率下，投資人仍需更多來自 Fed 官員的指引。

截至台北時間周二（18 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.37%，至每股 184.04 美元

《路透》周二報導，人工智慧 (AI) 浪潮推升輝達成為美股最受矚目的科技巨頭，其最新財報將於美國時間周三 (19 日) 收盤後公布。選擇權市場顯示，輝達股價財報後可能劇烈波動，市值單日震幅恐高達 3,200 億美元，為該公司史上最大規模。根據選擇權分析公司 ORATS 的資料，期權價格目前隱含輝達股價財報後可能上漲或下跌約 7%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 1.37X%，至每股 229.69 美元

歐盟正加大對雲端服務市場的審視力道，宣布對亞馬遜旗下 Amazon Web Services(AWS) 及微軟 (MSFT-US)Azure 展開多項市場調查，以判定這兩家全球最大雲端平台是否應被納入《數位市場法》(DMA) 更嚴格的管制範圍。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.71%，至每股 269.37 美元

iPhone 17 系列手機熱銷推動蘋果公司 10 月在中國的智慧型手機銷量大增 37%，顯示其在這一關鍵市場仍擁有強勁的成長動能。市場研究公司 Counterpoint Research 的數據顯示， 10 月 iPhone 在中國智慧型手機銷售的占比達到四分之一，這是自 2022 年以來首次達到這一水準。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美銀調查顯示，投資人現金部位已跌破一個關鍵門檻，在科技股估值高企引發質疑之際，觸發了一個賣出股票的訊號。全球基金管理人持有的現金比例平均值降至 3.7%，自 2002 年以來，如此低點僅出現 20 次。美銀策略師 Michael Hartnett 在報告中指出，每次出現這種情況後的一至三個月內，股市都會下跌，而美國國債則會表現更優。