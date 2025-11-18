鉅亨網編譯段智恆 2025-11-18 21:00

在人工智慧 (AI) 估值過高疑慮加重，以及加密貨幣市值遭到重挫的壓力下，標普 500 指數本周面臨自 8 月以來最長的連續下跌走勢。過去六個月推動大盤走高的買盤力道出現鬆動，市場對聯準會 (Fed) 降息的樂觀看法也開始退潮。

AI泡沫疑慮+加密貨幣暴殺重擊！標普500指數恐迎8月以來最長連跌(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 期貨指數周二 (18 日) 下跌 0.3%，先前一度跌至 0.8% 但隨後出現低接買盤，指數仍走向連跌第四天。科技股占比高的那斯達克 100 期數指貨亦下滑 0.3%。亞洲與歐洲股市同步走弱，比特幣盤中曾跌破 9 萬美元，為七個月以來首見。美銀 (BAC-US) 一份調查則顯示，基金經理人的平均現金比率降至歷史低檻附近，過往往與後續股市修正相伴而生。

‌



AI 熱潮退燒、估值壓力浮現

瑞士交易商 Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，市場對 AI 的熱度正面臨「循環性擔憂與泡沫疑慮」。她指出，過去支撐股市的三大力量——AI 樂觀情緒、政府刺激以及寬鬆貨幣政策預期——近期同步轉弱。

標普 500 近來承壓，部分原因來自投資人認為 AI 帶動的漲勢已過度延伸。目前標普 500 本益比約為 22 倍，高於 10 年平均的 19 倍，也讓市場開始思考估值是否過高。與此同時，美國政府關門時間延長，使經濟衝擊的不確定性升高。

加密貨幣市場亦大幅下跌，許多小型代幣今年跌幅超過 50%。根據 CoinGecko 數據，自比特幣 10 月創高以來，加密資產總市值蒸發達 1.2 兆美元。

近期投資人雖仍傾向逢低買進，但市場情緒轉趨敏感。上周五，標普 500 一度重挫 1.4% 後拉回收平。周二盤前期指也呈現類似走勢，顯示短線買盤仍在尋找進場機會。

State Street Global Markets 股票研究主管 Marija Veitmane 認為，市場拉回時常帶來買點，「經濟仍強到足以支撐企業獲利成長，同時又弱到可能促使 Fed 降息。」

市場聚焦輝達財報、勞動市場數據與後續走勢

標普 500 目前較 10 月高點回落約 3%，本周一收盤更跌破了自 4 月以來首次失守的 50 日均線。市場廣度也走弱，僅約 54% 的標普 500 成分股仍站在 200 日均線之上。

市場最關注的焦點則是 AI 指標股輝達 (NVDA-US) 即將於周三 (19 日) 美股盤後公布的財報，其結果將牽動 AI 概念與科技板塊的整體情緒。與此同時，利率交換市場顯示，交易員已降低 12 月降息的押注。

Hargreaves Lansdown 資深股票分析師 Matt Britzman 表示，長期而言股市前景仍然穩健，「拉回雖不愉快，但對一個出現過熱跡象的市場來說往往是健康的。」

多位市場策略師也對後續走勢提出觀察：

Lombard Odier 資深宏觀策略師 Homin Lee 說：「市場緊張情緒恐持續，直到 9 月就業報告帶來更清晰訊號。較軟的勞動數據或輝達財報大幅優於預期，都可能為市場帶來支撐。」

Berenberg 多資產研究主管 Ulrich Urbahn 指出，加密貨幣震盪與 Fed 訊息不一致，使市場波動升高，「AI 仍是關鍵成長動能，但企業獲利前景與估值壓力也讓市場保持戒心。」

瑞士人壽 (Swiss Life) 旗下基金經理 Mary-Sol Michel 表示，他們在本次回檔之前已調節部分科技部位，包括減碼 ASML 及 Alphabet，「這波賣壓在季節性上不尋常，通常此時會期待年底行情。」

Swiss Life 基金經理 Eric Bleines 認為，一切將取決於輝達財報：「這會決定市場是短暫喘息，還是走向真正的修正。」