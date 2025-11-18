鉅亨網編譯段智恆 綜合報導 2025-11-18 23:10

〈財報〉廣告崩、AI難救場！百度Q3營收創史上最差、大虧人民幣112億元(圖：REUTERS/TPG)

百度第三季營收下降 7% 至人民幣 311.7 億元 (以下單位皆同)，略高於市場預期。公司同期轉為虧損，淨損達 112 億元，主要受到長期資產減損影響；若不計一次性項目，經調整後獲利為 26 億元。受財報拖累，百度美國存託憑證周二盤前走弱。

圖：百度財報

廣告業務疲弱拖累整體營收

百度在中國搜尋市場的主力營收來源仍來自線上廣告，但第三季相關收入大幅下滑至 153 億元，年減 18%，成為本季最大拖累。分析指出，中國經濟復甦力道疲弱、房地產市場低迷，以及中美貿易摩擦升溫，使企業縮減行銷與科技支出，對百度造成明顯壓力。

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Robert Lea 與 Jasmine Lyu 指出，百度第三季營運表現雖略優於預期，但經調整後營業利益大減 69% 至 22 億元，營業利益率也因營運費用增加與業務結構轉向低毛利雲端服務而大幅下滑。

AI、雲端與自動駕駛成為少數成長動能

在核心廣告承壓之際，百度加快向 AI 與雲端服務轉型。公司披露，第三季 AI 相關收入 (涵蓋廣告、雲端、消費性產品等) 成長 50% 至約 100 億元，占整體營收約三分之一。

百度 AI 雲端基礎設施收入大增 33% 至 42 億元，其中 AI 運算加速器相關訂閱收入成長 128%，成為該季少數成長亮點。分析指出，企業對生成式 AI 應用與大型語言模型的需求增加，使百度雲端客戶持續擴張。

然而，百度雲端的成長也面臨限制，包括取得輝達 (NVDA-US) 先進 AI 加速器的難度升高。為降低依賴，百度旗下昆侖晶片已研發兩款用於 AI 推論與訓練的新晶片，預計未來兩年內投入市場。

在模型發展方面，創辦人李彥宏上周發布旗艦 AI 模型「文心一言 5.0」(Ernie 5.0)，展示在文字、語音與影像處理上的能力，並宣布推動 AI 產品拓展海外，包括虛擬主播與免程式碼應用開發工具。