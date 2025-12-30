鉅亨網新聞中心 2025-12-30 22:20

國務院總理李強日前簽署國務院令，正式公布《中華人民共和國增值稅法實施條例》，該《條例》將於 2026 年 1 月 1 日起開始施行。《條例》共計 6 章 54 條，旨在貫徹落實《增值稅法》。

中國公布增值稅法實施條例 樓市迎稅率調降 並啟動消費大規模「以舊換新」

根據官媒《新華社》報導，新公布的《條例》對增值稅制度進行了多項細化與完善。首先，它細化了增值稅法所規定的應稅交易，包括貨物、服務、無形資產和不動產的範圍。同時，進一步明確了納稅人中單位和個人、一般納稅人和小規模納稅人的標準，以及服務、無形資產在中國境內消費的具體情形。

在稅率適用方面，《條例》釐清了適用零稅率的出口貨物範圍，以及跨境銷售服務、無形資產適用零稅率的具體情形。此外，若一項應稅交易涉及兩個以上的稅率或徵收率時，《條例》也明確了應當遵循的適用原則。

針對應納稅額的計算，《條例》確定了不同情形下的計算方法。並對增值稅扣稅憑證的具體種類、進項稅額的具體抵扣辦法，以及特殊情形下的進項稅額抵扣規則作出了規定。在稅收優惠方面，除明確各類免徵增值稅項目的具體標準外，《條例》要求增值稅優惠政策的適用範圍、標準、條件等必須依法及時向社會公開。

樓市新政：不足兩年住房增值稅降至 3%

除了全面的增值稅法規實施外，財政部和稅務總局也發布了重大利多政策，調整了二手房交易的增值稅徵收率。自 2026 年 1 月 1 日起，個人（不含個體工商戶中的一般納稅人）出售購買不足兩年的住房時，增值稅徵收率將從目前執行的 5% 降低至 3%。

對於個人將購買滿兩年或以上的住房對外銷售的情況，則繼續維持免徵增值稅。由於此前的稅費較高，許多賣房者會等待兩年期滿才進行交易，此新政預期將降低交易成本，對二手房市場構成利好。

促消費大招：汽車家電「以舊換新」補貼

配合經濟發展，國家發展改革委員會和財政部還公布了 2026 年大規模設備更新和消費品以舊換新政策，以刺激消費。

在汽車消費方面，個人消費者報廢名下乘用車並購買納入「目錄」的新能源或 2.0 升及以下排量燃油乘用車，將獲得補貼。其中，購買新能源乘用車的補貼金額可達車價的 12%（最高不超過人民幣 2 萬元）。即使是轉讓名下乘用車進行置換更新，購買新能源車也提供車價 8% 的補貼（最高不超過 1.5 萬元）。

在家電消費方面，個人購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等六類產品中，符合一級能效或水效標準的，將按產品銷售價格的 15% 給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，單件最高不超過 1500 元。