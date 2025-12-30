鉅亨網編譯段智恆 2025-12-30 23:30

《CNBC》周二 (30 日) 報導，在人工智慧 (AI) 需求強勁、供給中斷疑慮升溫與美元走弱等多重因素推動下，銅價今年大幅走高，可望寫下 2009 年以來最佳年度表現。分析師指出，隨著全球資料中心持續擴建、能源轉型加速，銅市基本面仍具支撐，明年價格走勢依舊受到市場關注。

AI不只燒電！銅價也被推上天 今年可望創逾15年來最佳表現(圖：REUTERS/TPG)

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期銅周二上漲 1.5%，報每公噸 12,405 美元，前一個交易日一度觸及 12,960 美元的歷史新高。該合約今年以來漲幅約 41%，為 2009 年以來表現最佳的一年，當年在全球金融危機後復甦帶動下，銅價曾大漲逾 140%。

紐約市場方面，銅價自 2025 年初以來同樣上漲超過 40%，也朝向 2009 年以來最大年度漲幅邁進。

AI、能源轉型與資料中心 銅需求結構轉變

市場普遍將銅需求視為經濟活動的重要指標。隨著全球推動能源轉型，銅在電動車、電網建設與風力發電設備中的關鍵角色，使其需求結構出現明顯變化。

分析指出，電氣化、電網擴張以及資料中心建設，都高度依賴銅作為電力傳輸、線纜與冷卻系統的重要材料。近年來，生成式 AI 快速發展，帶動資料中心規模不斷擴張，也成為銅需求的新一波推力。

Astris Advisory Japan 商品策略師 Ian Roper 指出，AI 需求的全球性成長已成為近期推升銅價的重要動能。在供給面偏緊的情況下，銅市可能仍具上行空間。

他表示，過去幾年銅市的核心故事在於綠色能源，即便中國房市長期低迷、影響鋼鐵與鐵礦砂需求，銅價卻未受到明顯衝擊，反而持續受惠於再生能源、電動車以及如今的資料中心建設。

供給吃緊撐價格 華爾街看法分歧

展望後市，部分華爾街機構對銅價前景仍偏多。摩根大通 (JPM-US) 在 11 月底發布的研究報告中預估，2026 年第二季 LME 銅價平均可達每公噸 12,500 美元，並預期銅價在 2026 年全年平均水準約為 12,075 美元。

該行指出，資料中心需求成長是「極具時效性」的上行風險因素，加上庫存分布不均與供給中斷問題，使銅市結構趨於緊俏，足以在 2026 年上半年支撐價格站上每公噸 12,000 美元。

高盛在 12 月中旬的研究報告中指出，儘管來自電網與電力基礎建設的需求持續強勁，並受到 AI 與國防等戰略產業投資支撐，但 LME 銅價短期可能維持在每公噸 10,000 至 11,000 美元區間。該行預估，2026 年上半年銅價平均約為 10,710 美元。