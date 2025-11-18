鉅亨網編譯段智恆 2025-11-18 20:46

根據《CNBC》報導，比特幣周二 (18 日) 一度跌破 9 萬美元，觸及今年 4 月以來最低水準，並抹去 2025 年以來全部漲幅，成為投資人撤出科技與高風險資產時首先遭到拋售的標的。

今年漲幅全蒸發！比特幣一度跌破9萬美元 創4月以來新低(圖：REUTERS/TPG)

根據 FactSet 數據，比特幣最低跌至 89,259 美元，為 4 月 22 日以來最低；隨後回到約 9.1 萬美元附近交易，但仍使其今年累計下跌達 2%。報導指出，隨著市場風險情緒降溫，比特幣自 10 月初創下逾 12.6 萬美元歷史新高後一路走弱，走勢比科技股更早反映出投資人轉向避險的態度。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 4.2%，報 91,321.39 美元。

圖：CoinGecko

本月美股科技股同樣遭到沉重賣壓。以科技股為主的那斯達克 100 指數本月迄今下跌約 4%，與加密貨幣的疲弱走勢同步。外電報導指出，許多大型科技投資人同時也是加密貨幣的重要持有者，使兩類資產的價格表現連動加深。

Jones Trading 首席市場策略師 Mike O’Rourke 表示，比特幣與科技股賣壓的關聯「無庸置疑」。他指出，若一個市值達 1.8 兆美元、風險程度高的資產能左右市值達 32 兆美元的科技股指數，市場結構將更令人擔憂。「一個高度集中的大型股指數，竟開始追隨比特幣的走勢，這確實令人警惕。」

比特幣相關概念股同樣受創。積極使用槓桿購買比特幣、被視為高風險比特幣代理投資工具的 MicroStrategy(MSTR-US)，周二盤前再度走低，11 月迄今累計跌幅達 27%，反映加密市場回調對相關公司造成的沉重壓力。