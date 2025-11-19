微軟聯手輝達最高砸150億美元 Anthropic估值飆至3500億

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-19 01:36

根據《CNBC》周二 (18 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布與輝達 (NVDA-US) 及 AI 新創公司 Anthropic 建立新的戰略夥伴關係，這是該公司努力降低對 OpenAI 依賴的最新跡象。根據協議，微軟將向 Anthropic 投資最高 50 億美元，輝達則投資最高 100 億美元。

微軟投資Anthropic以降低對OpenAI依賴。(圖:Shutterstock)

估值暴增至 3,500 億美元

知情人士透露，這些投資已將 Anthropic 估值推升至約 3,500 億美元，較 9 月的 1,830 億美元大幅成長。該人士表示，下一輪融資條款仍在敲定中。

而 Anthropic 承諾向微軟採購價值 300 億美元的 Azure 運算容量，並簽約額外採購最高 1 吉瓦的運算容量。Anthropic 也承諾採購最高 1 吉瓦運算容量，使用輝達的 Grace Blackwell 和 Vera Rubin 系統。

黃仁勳：夢想成真

輝達執行長黃仁勳周二在影片中表示：「這對我們來說是夢想成真。我們欽佩 Anthropic 和 Dario 的工作已經很久了，這是我們第一次與 Anthropic 深度合作，加速 Claude 的發展。」

兩家公司將在工程和設計方面攜手合作，優化 Anthropic 模型的效能和效率，並針對 Anthropic 的特定工作負載優化輝達架構。

微軟分散 AI 布局

微軟已投資數十億美元給 Anthropic 的競爭對手 OpenAI，早在 2019 年就開始支持 OpenAI，該公司上個月完成資本重組，微軟持有 OpenAI 營利事業的股權，以 1,350 億美元估值計算，在完全稀釋轉換基礎上約占該公司 27%。

Anthropic 由前 OpenAI 研究主管、執行長 Dario Amodei 等人於 2021 年創立。這家獲亞馬遜 (AMZN-US) 支持的公司，以 Claude 聞名。

AWS 於 2023 年成為 Anthropic 的主要雲端服務供應商，並於 2024 年成為主要訓練合作夥伴。Anthropic 周二表示，亞馬遜將繼續擔任這兩個角色。