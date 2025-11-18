鉅亨網編譯段智恆 綜合報導 2025-11-18 21:30

〈財報〉電動車業務首度轉盈、IoT助攻！小米Q3獲利增逾一倍(圖:shutterstock)

根據小米周二 (18 日) 公布財報，第三季淨利達人民幣 122.7 億元 (以下皆同)，較去年同期的 53.5 億元大幅成長，增幅逾一倍；若以調整後基準計算，淨利達 113 億元，同樣優於市場預期；營收則年增 22%，達 1,131 億元，略低於部分分析師預估。

圖：小米財報

電動車部門首度轉盈、交付創新高

小米最新一季最亮眼的表現來自電動車事業。智慧電動車收入在第三季幾乎成長三倍，達 283 億元，受惠於車輛交付量提升與平均售價提高。該季小米共交付 108,796 輛新車，創下歷史新高。

小米電動車部門在第三季首次實現獲利，單季進帳 7 億元，扭轉第二季約 3 億元的虧損，成為企業轉型的重要里程碑。毛利率方面，受惠於零組件與製造成本下降，以及相關服務業務帶動，電動車事業毛利率提升至 25.5%，也推升整體集團毛利率至 22.9%。

小米表示，旗下首款休旅車型在市場上反應強勁，訂單表現穩健。有鑑於此，公司將加快產能爬坡與交付速度，並預期將提前達成原訂 2026 年 35 萬輛的年交付目標。小米亦計畫於 2027 年進軍歐洲電動車市場。

智慧手機營運承壓、零組件漲價構成挑戰

儘管電動車與 IoT 事業支撐整體營收，小米最大收入來源的智慧手機表現依然偏弱。手機業務當季營收為人民幣 460 億元，較去年同期下滑，主要因平均售價下滑，不過出貨量有所提升。

分析師指出，小米近期股價走勢疲弱，自 9 月以來累計下跌逾兩成，部分反映市場對手機毛利率與電動車產能的疑慮。加上全球記憶體晶片價格因 AI 需求飆升而上漲，使手機產品明年的成本壓力備受矚目。

小米表示，預期記憶體短缺將推升手機售價，公司已在日前針對新款手機推出優惠活動，因為消費者對較高售價反應不如預期。

IoT 與生活消費產品方面，第三季營收年增 5.6% 至 276 億元，主要由海外生活類產品與穿戴式裝置拉動，不過中國大型家電銷售仍下滑。展望後市，分析師認為 IoT 成長動能將因政府補貼退場與去年基期偏高而顯著放緩。