2025-11-18

綜合外媒周二 (18 日) 報導，歐盟正加大對雲端服務市場的審視力道，宣布對亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 及微軟 (MSFT-US)Azure 展開多項市場調查，以判定這兩家全球最大雲端平台是否應被納入《數位市場法》(DMA) 更嚴格的管制範圍。

雲端雙雄遭歐盟盯上！AWS、Azure全面受查 恐列入DMA門戶管制(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會表示，AWS 與 Azure 在雲端市場「占據非常強勢的位置」，將評估它們是否扮演企業與消費者之間的重要「門戶」，並審查 DMA 現行規則是否足以應對雲端產業中可能限制競爭、或構成不公平的商業行為。

此舉也反映出外界對雲端市場高度集中風險的關注。過去數周，全球多家大型企業因兩大雲端供應商的服務中斷而遭受影響。亞馬遜上月發生長達約 15 小時的重大雲端服務當機，波及蘋果 (AAPL-US)、麥當勞 (MCD-US) 及 Epic Games 等數百家公司。

微軟 Azure 亦在 10 月出現異常，導致阿拉斯加航空 (ALK-US) 旅客無法辦理報到、蘇格蘭議會投票作業停擺。歐盟官員指出，這些事件凸顯擴大監管必要性，也強調依賴少數供應商的潛在風險。

根據歐盟說法，本次啟動的三項市場調查中，兩項將評估 AWS 與 Azure 的雲端服務是否應被指定為 DMA 所稱的「門戶服務」，另一項則著重檢視 DMA 是否能有效抑制雲端市場中出現的反競爭行為。路透報導補充指出，AWS 目前仍是全球最大雲端服務供應商，其次為微軟 Azure，再來是 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Cloud。

調查也發生在美國與歐盟對大型科技企業監管緊張升溫的背景下。美國總統川普明確支持科技巨頭反對 EU 法規的游說，使外界揣測監管機構是否會因此放軟態度。歐盟競爭事務負責官黎貝拉 (Teresa Ribera) 表示，歐盟也將檢視 DMA 是否需進一步更新，以因應雲端市場快速演變的技術與商業模式。

AWS 及微軟皆表示會配合調查。微軟表示願意協助歐盟完成市場審查；AWS 則強調，將雲端業者列為「門戶」恐帶來壓抑創新、提高企業成本的風險，對歐洲企業並不理想。

依照 DMA 規範，月活躍使用者超過 4,500 萬、且市值逾 750 億歐元的企業，可被認定為提供「核心平台服務」的門戶業者。若 AWS 與 Azure 的雲端服務被正式認定為此類平台，將被要求提升服務與競爭者的互通性，並不得在自家生態系中給予自身服務優惠待遇。違規者最高可被課以全球營收 10% 的罰款。