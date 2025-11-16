鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-16 21:50

本週操盤筆記：AI震央迎大考！輝達財報出爐、Fed會議紀要與全球PMI齊登場

本週操盤筆記 (1117-1121)

1. 輝達財報

在人工智慧 (AI) 晶片需求帶動下，輝達已成為推動科技股與資料中心建設的關鍵指標。Raymond James Investment Management 首席市場策略師 Matt Orton 表示，輝達是整個 AI 擴建潮的「震央」，其財報與展望將影響科技類股，甚至波及工業、公共事業等其他領域。

市場預期，輝達的財報必須展現出強勁的成長力道，才能支撐股價與科技股情緒。Orton 說：「如果 Nvidia 的成長不如市場預期，或後續展望不夠正向，相關交易可能出現更明顯的受壓。」

根據 LSEG 數據，分析師平均預估 Nvidia 第 3 財季每股盈餘 (EPS) 將年增 53.8%，營收預期達 548 億美元。此外，對於公司未來幾年的成長預期也不斷上修，市場對輝達 2027 會計年度營收的估測自 5 月以來已調高 15%，目前預期約 2,850 億美元。

自 ChatGPT 於 2022 年 11 月推出以來，輝達股價已飆漲約 1,000%，今年迄今也上漲近 40%，並於上月成為首家市值突破 5 兆美元的企業。目前該公司在標普 500 權重約 8%，在那斯達克 100 中更高達約 10%，意味其股價波動將直接牽動主要指數表現。

Rockefeller Global Family Office 投資長 Jimmy Chang 表示：「在企業相繼投入大筆資本支出的情況下，市場不應看到明顯的需求疲弱。」目前環境下，AI 晶片需求應仍相當穩健。

儘管標普 500 今年來累計上漲約 15%，華爾街部分人士仍戒慎恐懼，擔心科技股可能陷入「AI 泡沫」。D.A. Davidson 聯席資訊長 James Ragan 指出，投資人已開始要求企業提出更具體的商業成果，例如回報率、現金流等，而不再僅憑題材推動股價。

2.Fed 會議紀要

Fed 將於本週四 (20 日) 公布最新貨幣政策會議紀錄，近期雖已降息，但主席鮑爾強調 12 月不必然再度降息，多位 Fed 官員也暗示下月可能維持利率不變。LSEG 數據顯示，聯邦基金期貨目前反映市場對 12 月降息與按兵不動的機率大致相當。

FP Markets 分析師 Aaron Hill 指出，Fed 內部仍維持「分歧且謹慎」的氣氛。Naga 分析師 Frank Walbaum 則表示，市場對降息的預期已大幅降溫，這恐對美元及美債殖利率帶來一定支撐。

不過，近期美國民間機構的就業數據，包括 ADP 與 Challenger 裁員報告皆偏弱，市場因而擔心經濟可能轉疲，前景充滿不確定性。Walbaum 認為，Fed 官員的謹慎語調加上即將湧現的大量數據，仍可能讓美元面臨回落風險，匯價走向將取決於後續公布的指標強弱。

3. 主要經濟體製造業景氣

本週全球市場焦點將落在各主要經濟體陸續公布的採購經理人指數 (PMI) 初值，包括美國、歐元區、英國與日本等重要經濟體都將釋出 11 月資料。

由於這些數據可反映製造業與服務業景氣的即時動能，投資人將藉此評估企業活動是否持續擴張，並判斷景氣動向是否因通膨、需求放緩或外部風險而出現變化。

在美國政府剛結束關門、經濟數據發布混亂的背景下，本輪 PMI 初值更顯關鍵；歐元區近期受高利率環境影響、英國經濟動能偏弱，以及日本製造業回補需求等因素，也讓市場格外關注各地數據是否會釋放一致訊號。整體而言，PMI 結果將成為全球市場下週的重要風向，牽動投資情緒與各資產類別的短線表現。

4. 美國零售股財報